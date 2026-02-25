Hszi Csin-ping: erősíteni kell a stratégiai bizalmat Kína és Németország között

Kancellárként első kínai látogatásán Merz hangsúlyozta: Németország mélyíteni szeretné gazdasági kapcsolatait legnagyobb kereskedelmi partnerével, de közben tisztességesebb és kiegyensúlyozottabb együttműködésre is törekszik – mondta.

Hozzátette: Berlinnek a piaci torzulásokkal, az állami támogatásokkal és a kereskedelmi egyensúlytalansággal vannak problémái.

Hszi a tárgyaláson úgy fogalmazott: „minél turbulensebbé és összetettebbé válik a nemzetközi helyzet, annál inkább szükség van a stratégiai kommunikáció és a kölcsönös bizalom erősítésére Kína és Németország között”.

A kínai elnök hangsúlyozta továbbá, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatoknak.

Merz a nap folyamán megbeszélést folytatott Li Csiang kínai miniszterelnökkel is, aki a multilateralizmus és a szabadkereskedelem melletti közös kiállás fontosságát emelte ki, utalva a globális kereskedelmi feszültségekre és az Egyesült Államok vámintézkedéseire.

Li azt is jelezte, hogy

Peking kész bővíteni az együttműködést egyebek között az autóipar, a vegyipar és az olyan feltörekvő ágazatok területén, mint a mesterséges intelligencia és az orvostudomány.

A kínai média jelentése szerint a tárgyalásokat követően öt együttműködési dokumentumot is aláírtak, amelyek

a zöld átmenet,

a vámügyi kérdések,

az állategészségügy,

a sport,

a média

területeire terjednek ki.

A szerdai tárgyaláson a felek érintették az ukrajnai háború kérdését is, amellyel kapcsolatban a német kancellár a látogatás előtt hangsúlyozta: a globális válságok kezelése nem lehetséges Peking bevonása nélkül, és reményét fejezte ki, hogy Kína hozzájárulhat a konfliktus rendezéséhez.

A kétnapos látogatás keretében a német kancellár üzleti delegáció élén érkezett Kínába, és várhatóan további gazdasági tárgyalásokat folytatnak majd.