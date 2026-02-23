A havazás miatt megbénult a müncheni repülőtér, százak éjszakáztak a gépeken

Az utolsó pillanatban töröltek több indulásra váró esti járatot, busz hiányában öt járat utasai és személyzete másnap reggelig a gépek fedélzetén maradtak a müncheni reptéren – írja az aero.de híradása nyomán az Index.

A Lufthansa arról tájékoztatott, hogy a csütörtök estére tervezett járatok utasai már a repülőgépeken ültek, indulásra készen. Ugyanakkor a péntek hajnalig tartó intenzív hóesés miatt nem tudtak a járatok felszállni, pedig a normál esetben érvényes éjszakai repülési tilalom alól is egyedi felmentést kaptak.

Mire mindez kiderült, már a forgalmi előtéren sem voltak szabad állóhelyek a terminál közelében, továbbá az utasok be- és kiszállítását végző busz sem állt rendelkezésre, és nem tudták az embereket visszaszállítani a terminálba.

Így több mint 500 utas volt kénytelen a gépek fedélzetén maradni reggelig, amíg a buszok újra szolgálatba nem álltak.

Három érintett járatot a Lufthansa üzemeltet (Szingapúr, Koppenhága és Gdansk felé), kettőt pedig a Lufthansa-csoporthoz tartozó Air Dolimit (Graz és Velence irányába). A müncheni repülőtér közleményében sajnálatát fejezte ki a kellemetlenségek miatt, a buszok hiányának pontos okáról azonban nem adtak részletes tájékoztatást.

