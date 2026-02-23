ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő Alfréd
Egy havas repülőtér az Air Canada egyik repülőgépével.
Nyitókép: Unsplash

A havazás miatt megbénult a müncheni repülőtér, százak éjszakáztak a gépeken

Infostart

Az intenzív havazás miatt az emberek a már indulásra kész repülőgépek fedélzetén rekedtek. A buszok sem tudtak már elindulni, így a gépeken kellett tölteniük az éjszakát.

Az utolsó pillanatban töröltek több indulásra váró esti járatot, busz hiányában öt járat utasai és személyzete másnap reggelig a gépek fedélzetén maradtak a müncheni reptéren – írja az aero.de híradása nyomán az Index.

A Lufthansa arról tájékoztatott, hogy a csütörtök estére tervezett járatok utasai már a repülőgépeken ültek, indulásra készen. Ugyanakkor a péntek hajnalig tartó intenzív hóesés miatt nem tudtak a járatok felszállni, pedig a normál esetben érvényes éjszakai repülési tilalom alól is egyedi felmentést kaptak.

Mire mindez kiderült, már a forgalmi előtéren sem voltak szabad állóhelyek a terminál közelében, továbbá az utasok be- és kiszállítását végző busz sem állt rendelkezésre, és nem tudták az embereket visszaszállítani a terminálba.

Így több mint 500 utas volt kénytelen a gépek fedélzetén maradni reggelig, amíg a buszok újra szolgálatba nem álltak.

Három érintett járatot a Lufthansa üzemeltet (Szingapúr, Koppenhága és Gdansk felé), kettőt pedig a Lufthansa-csoporthoz tartozó Air Dolimit (Graz és Velence irányába). A müncheni repülőtér közleményében sajnálatát fejezte ki a kellemetlenségek miatt, a buszok hiányának pontos okáról azonban nem adtak részletes tájékoztatást.

(A nyitókép illusztráció.)

A havazás miatt megbénult a müncheni repülőtér, százak éjszakáztak a gépeken

At least 25 National Guards killed in violence after death of Mexican drug lord

At least 25 National Guards killed in violence after death of Mexican drug lord

Violence has erupted across Mexico since a powerful drug cartel boss died after being captured by special forces.

