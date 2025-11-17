ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 17. hétfő
Busz roncsa a helyszínen 2025. november 17-én, miután földcsuszamlás miatt sziklatömbök zuhantak a jármûre a vietnámi Khan Le-hágón. Hat ember életét vsztette, tizenkilenc pedig megsérült.
Fotók a földcsuszamlás miatt lezuhanó sziklákról: összeroncsolódott egy autóbusz, halottak Vietnámban

Infostart / MTI

Heves esőzések okozta földcsuszamlás temetett maga alá Vietnámban egy hegyvidéki úton haladó buszt, melynek utasai közül hatan életüket vesztették, 19-en pedig megsérültek - közölték a helyi hatóságok.

A buszra a Khan Le-hágón zúdult a hegyoldalról a föld és kőtörmelék. A turisták által kedvelt, meredek hegyoldalakba vájt, 33 kilométer hosszú kanyargós útszakasz az esős évszakban veszélyessé válhat a földcsuszamlások miatt. A földcsuszamlás összetörte a busz elejét, és sok utas rekedt a járműben. A mentőcsapatok az úton történt további földcsuszamlások miatt csak nagy nehezen, éjfélre jutottak el a baleset színhelyére.

A Ho Si Minh-városból északkelet felé, a központi fennsíkon található Da Lat várososon áthaladva a tengerparti Nha Trangba tartó buszon 32 ember utazott.

A sérülteket kórházba szállították. Az állami média tájékoztatása szerint két holttest kiemelésén még dolgoznak a mentők.

Vietnámban folytatódik a heves esőzés, az ország középső részén szerdáig sok régióban mintegy 30-60 centiméternyi csapadékra számítanak, de egyes területeken akár 85 centiméternyi eső is eshet.

Az esőzés Hue város hegyvidéki részein szintén földcsuszamlásokat és áradásokat okozott vasárnap, ami az ország egyik észak-déli irányban futó főútjának közlekedését is blokkolta, és számos falut vágott el a külvilágtól.

Vietnám lakosságának csaknem fele áradásveszélyes területeken él. A tudósok szerint a globális felmelegedés miatt egyre erősebbé válnak a viharok és özönvízszerű esőzések Délkelet-Ázsiában.

Polish PM says railway explosion was 'unprecedented act of sabotage'

Polish PM says railway explosion was 'unprecedented act of sabotage'

Authorities say the blast happened on a line leading to the border with Ukraine.

