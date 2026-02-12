Sztrájkol Európa legnagyobb légitársasága

A Lufthansa előzetesen "kiterjedt járattörléseket" jelzett, konkrét számot azonban nem közölt. A nagy repülőterek - köztük Frankfurt és Berlin - indulási listáin csak elszórtan szerepelnek működő Lufthansa-járatok. A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy elsősorban digitális csatornákon tájékozódjanak, és ne menjenek ki a repülőterekre bizonytalan helyzetben.

A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt a Lufthansa és a Lufthansa Cargo állományából, akik magasabb munkáltatói nyugdíjjárulékokat követelnek. A légiutas-kísérők - az Ufo szakszervezet szervezésében - több kollektív szerződésről akarnak tárgyalásokat kikényszeríteni, és a bezárás által fenyegetett Lufthansa CityLine személyzetét is sztrájkra hívták.

A légitársaság vezetése visszautasította a követeléseket, és a munkabeszüntetést "szükségtelen eszkalációnak" nevezte, hangsúlyozva, hogy további költségnövekedésre nincs mozgástér.

A sztrájk miatt az utasok átfoglalásokra vagy alternatív utazási megoldásokra kényszerülhetnek, belföldi járatok esetében akár vasúti jegyre válthatják repülőjegyüket - közölte a német vállalat.