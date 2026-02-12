ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
A Lufthansa német légitársaság koronavírus-járvány miatt munka nélkül maradt gépei vesztegelnek a frankfurti repülőtéren 2020. április 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani

Sztrájkol Európa legnagyobb légitársasága

Infostart / MTI

Megkezdődött a Lufthansa pilótáinak és légiutas-kísérőinek előre bejelentett sztrájkja csütörtök hajnalban: a kabinszemélyzet munkabeszüntetése 00:01-kor indult, és a tervek szerint éjfélig tart, ami miatt a német légitársaság járatainak jelentős része nem közlekedik.

A Lufthansa előzetesen "kiterjedt járattörléseket" jelzett, konkrét számot azonban nem közölt. A nagy repülőterek - köztük Frankfurt és Berlin - indulási listáin csak elszórtan szerepelnek működő Lufthansa-járatok. A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy elsősorban digitális csatornákon tájékozódjanak, és ne menjenek ki a repülőterekre bizonytalan helyzetben.

A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt a Lufthansa és a Lufthansa Cargo állományából, akik magasabb munkáltatói nyugdíjjárulékokat követelnek. A légiutas-kísérők - az Ufo szakszervezet szervezésében - több kollektív szerződésről akarnak tárgyalásokat kikényszeríteni, és a bezárás által fenyegetett Lufthansa CityLine személyzetét is sztrájkra hívták.

A légitársaság vezetése visszautasította a követeléseket, és a munkabeszüntetést "szükségtelen eszkalációnak" nevezte, hangsúlyozva, hogy további költségnövekedésre nincs mozgástér.

A sztrájk miatt az utasok átfoglalásokra vagy alternatív utazási megoldásokra kényszerülhetnek, belföldi járatok esetében akár vasúti jegyre válthatják repülőjegyüket - közölte a német vállalat.

