2026. február 9. hétfő
Katolikus papot hurcoltak el a fegyveresek

Infostart / MTI

Nigériában fegyveresek gyilkoltak meg három embert és elhurcoltak többeket, köztük egy papot is az északi Kaduna államban - közötek a helyi rendőrség.

A Kafanchan katolikus egyházmegye szerint a mostani támadás során Nathaniel Asuwaye papot hurcolták el a Karkuban működő Szentháromság katolikus templomból tíz másik emberrel együtt. A fegyveresek három helyi lakost is meggyilkoltak a szombat kora reggeli órákban végrehajtott akciójuk során.

A kadunai rendőrség szóvivője megerősítette a történteket, de csak öt elhurcoltat említett hozzátéve, hogy a három halott a biztonsági erők tagja volt. A tisztségviselő szerint a tűzpárbajban a támadók közül is többekkel végeztek, de "sajnálatos módon két katona és egy rendőr életét vesztette".

Jogvédők felhívták a figyelmet, hogy a nigériai biztonsági helyzet "kezd kicsúszni az ellenőrzés alól", a kormányt pedig "súlyos alkalmatlansággal" vádolták meg mondván, hogy nem képes megvédeni a civileket az északi államokban a fegyveresektől.

