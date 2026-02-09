ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Egy magyar nőt és az apját találták holtan az ausztriai Welsben

Infostart

Az osztrák hatóság szerint a férfi először megölhette a lányát, majd saját magával is végzett.

Egy magyar nő és az apja holttestét találták meg a felső-ausztriai Welsben – írja a Kronen Zeitung híradása nyomán a hvg.hu.

A hatóságok heteken át nem fedezték fel a tragédiát, csupán három nappal azt követően bukkantak rá a holttestekre, hogy a 19 éves nő munkaadója bejelentette alkalmazottja eltűnését.

A szakértők a nő erősen bomlásnak indult testéből a halál pontos időpontját sem tudták megállapítani, csak annyit, hogy megfojtották. Nem sokkal később a nő 51 éves apjának lakásán a férfi holttestét is megtalálták, akinek esetén egyértelmű jelek utaltak az öngyilkosságra. Búcsúlevelet viszont nem hagyott, így az indítékai nem ismertek.

Az eseményláncot azonban a nyomozók össze tudták rakni. Ezek szerint a férfi és a lánya 2025. december 25-én jöttek vissza Ausztriába Magyarországról, ezt követően ölhette meg valamikor a férfi a lányát, majd magával is végzett. A holttesteket január 26-án fedezték fel.

A rendőrség gyanítja, hogy a tragédiának köze lehetett a nő egészségi állapotához, ugyanis fogyatékkal élő volt, több alkalommal bizonyult már önveszélyesnek, és állandó felügyeletre szorult.

A nyomozás még nem ért véget, a hatóságoknak el kell végezniük bizonyos vegyi, illetve toxikológiai vizsgálatokat annak érdekében, hogy megállapítsák, volt-e harmadik résztvevője a tragédiának.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

