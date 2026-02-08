Átléphetnek Volodimir Zelenszkij feje felett az oroszok és az amerikaiak

Az ukrán elnök beszámolója szerint az úgynevezett „Dmitrijev-csomagot” – amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz szuverén vagyonalap vezetője után neveztek el – már bemutatták amerikai tisztségviselőknek. A javaslat egy hosszú távú gazdasági partnerség kereteit vázolja fel, amelynek összege az ukrán hírszerzés szerint eléri a 12 ezer milliárd dollárt, ami többszöröse Oroszország éves bruttó hazai termékének - írja a vg.hu.

A kiszivárgott információk alapján a tárgyalások érintik a ritkaföldfémek kitermelését és a gázszektor területét, valamint

az Északi Áramlat gázvezeték esetleges újjáélesztését.

Egy korábban megismert 28 pontos béketervezetet, amely Steve Witkoff amerikai különmegbízott és az orosz delegáció közreműködésével készült, az orosz szankciók ütemezett feloldását és gazdasági partnerségi kezdeményezéseket irányoz elő.

Zelenszkij tájékoztatása szerint a Fehér Ház júniusi határidőt szabott meg a Kijev és Moszkva közötti békemegállapodás elérésére. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

Az ukrán államfő figyelmeztetett: bár az amerikai–orosz kétoldalú kapcsolatok bizonyos kérdései nem érintik közvetlenül Ukrajnát, minden olyan egyezség, amely befolyásolja az ukrán népet vagy területeket, csak Kijev tudtával és beleegyezésével jöhet létre. „Ez határozottan nem történhet az ukránok érdekeivel ellentétesen” – fogalmazott Zelenszkij.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a jövő héten újabb tárgyalási forduló várható Miamiban, ahol a felek megpróbálnak elmozdulni a jelenlegi diplomáciai holtpontról.