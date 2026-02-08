ARÉNA - PODCASTOK
A svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án. Négy nap alatt ez a negyedik hely, ahol megsérült az orosz gázt szállító Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték. A négy lyukból kettő Svédország, kettő pedig Dánia kizárólagos gazdasági övezetében van. Svéd szeizmológusok 26-án két robbanást észleltek a vezetékpár nyomvonalán.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség

Átléphetnek Volodimir Zelenszkij feje felett az oroszok és az amerikaiak

Infostart

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati kijevi sajtótájékoztatóján közölte: az ukrán hírszerzés adatai szerint Oroszország egy 12 ezer milliárd dollár értékű gazdasági együttműködési csomaggal próbálja megnyerni a Trump-adminisztráció támogatását. Az államfő hangsúlyozta, hogy Kijev nem fogad el olyan megállapodást, amely az ukrán alkotmányba ütközik vagy sérti az ország szuverenitását.

Az ukrán elnök beszámolója szerint az úgynevezett „Dmitrijev-csomagot” – amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz szuverén vagyonalap vezetője után neveztek el – már bemutatták amerikai tisztségviselőknek. A javaslat egy hosszú távú gazdasági partnerség kereteit vázolja fel, amelynek összege az ukrán hírszerzés szerint eléri a 12 ezer milliárd dollárt, ami többszöröse Oroszország éves bruttó hazai termékének - írja a vg.hu.

A kiszivárgott információk alapján a tárgyalások érintik a ritkaföldfémek kitermelését és a gázszektor területét, valamint

az Északi Áramlat gázvezeték esetleges újjáélesztését.

Egy korábban megismert 28 pontos béketervezetet, amely Steve Witkoff amerikai különmegbízott és az orosz delegáció közreműködésével készült, az orosz szankciók ütemezett feloldását és gazdasági partnerségi kezdeményezéseket irányoz elő.

Zelenszkij tájékoztatása szerint a Fehér Ház júniusi határidőt szabott meg a Kijev és Moszkva közötti békemegállapodás elérésére. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

Az ukrán államfő figyelmeztetett: bár az amerikai–orosz kétoldalú kapcsolatok bizonyos kérdései nem érintik közvetlenül Ukrajnát, minden olyan egyezség, amely befolyásolja az ukrán népet vagy területeket, csak Kijev tudtával és beleegyezésével jöhet létre. „Ez határozottan nem történhet az ukránok érdekeivel ellentétesen” – fogalmazott Zelenszkij.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a jövő héten újabb tárgyalási forduló várható Miamiban, ahol a felek megpróbálnak elmozdulni a jelenlegi diplomáciai holtpontról.

oroszország

ukrajna

usa

