Hans Egede dánnorvég evangélikus misszionárius szobra a dán zászló mellett a grönlandi fõvárosban, Nuukban 2025. március 7-én. A Dániához tartozó Grönlandon március 11-én tartanak parlamenti választásokat. Grönlandnak, a világ legnagyobb szigetének területét 80 százalékban egész évben jég borítja. A szigetország a világ legnagyobb kiaknázatlan ritkaföldfém-kincsével rendelkezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

Grönland: lépett az egyik hitelminősítő, erre számítanak

Infostart / MTI

Megerősítette változatlan stabil kilátással Dánia hosszú és rövid lejáratú hazai és külső szuverén kötelezettségeinek lehetséges legjobb, "AAA/A-1 plusz" szintű besorolásait az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal Grönland ügyében kialakult viszály diplomáciai megoldását valószínűsíti.

A besorolások megerősítéséhez fűzött elemzésében az S&P közölte: alapeseti előrejelzése az, hogy az Egyesült Államok és Dánia kötött Grönland területi státusáról kialakult viták nem okoznak fennakadást a két NATO-szövetséges ország közötti kétoldalú kereskedelemben.

A hitelminősítő várakozása szerint a Grönland területi hovatartozásáról folyó tárgyalások eredményeként az Egyesült Államok erősítheti majd katonai jelenlétét az autonóm területként Dániához tartozó szigeten, és Dánia is fokozhatja a Grönland biztonságának növelését célzó erőfeszítéseit.

Az S&P Global megjegyezi ugyanakkor, hogy ha a tárgyalási folyamat kisiklana, az Egyesült Államok ismét vámemelési fenyegetésekkel állhat elő, és ez kockázatokat jelentene a dán gazdaság növekedési kilátásaira.

A cég becslése szerint a dán export 18 százaléka irányul az amerikai piacra, így az Egyesült Államok Dánia legnagyobb kereskedelmi partnere.

A koronavírusjárvány előtti utolsó teljes évhez, 2019-hez képest a teljes dán exportérték a hazai össztermékhez (GDP) mérve 12 százalékponttal emelkedett, és ennek eredményeként Dánia GDP-arányos külső többlete a világ többi gazdaságával szemben immár meghaladja a 12 százalékot - áll az S&P elemzésében.

A hitelminősítő az idén 2,25 százalékos, a 2027-2029-es időszakban évente átlagosan 2 százalékos reálnövekedést valószínűsít a dán gazdaságban.

Az S&P Global Ratings kiemeli, hogy a dán államháztartási egyenleg az utóbbi öt év mindegyikében jelentős többletekkel zárt. A cég becslése szerint a dán költségvetésben tavaly 2,9 százalékos GDP-arányos többlet keletkezhetett.

Ebben a környezetben a hazai össztermékhez mért nettó dán államadósságráta alig 9 százalék - áll a hitelminősítő elemzésében.

Nemrégiben egy másik globális hitelminősítő, a Moody's Ratings is megerősítette Dánia lehetséges legjobb - e cég módszertanában "Aaa"-val jelölt - besorolását.

A döntés indoklásában a Moody's szintén kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal Grönland ügyében kialakult viszály diplomáciai megoldását valószínűsíti, és nem számol Dánia nemzetbiztonsági kockázatainak jelentős növekedésével.

A cég úgy fogalmazott elemzésében, hogy Grönland státusának hatása Dánia alapvető adósminőségi profiljára a sziget hatalmas kiterjedése ellenére elhanyagolható, tekintettel Dánia és Grönland korlátozott gazdasági kapcsolatrendszerére.

