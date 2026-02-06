ARÉNA - PODCASTOK
Ukrajna és Svédország tárgyalásokat folytat arról, hogy Kijevet Európa legkorszerűbb levegő-levegő rakétájával, a Meteorral fegyverezzék fel
Nyitókép: MBDA

Világverő fegyverekkel szerelnék fel az ukrán légierőt

Infostart

Tárgyalások folynak arról, hogy Kijev megkaphassa Európa egyik legkorszerűbb légiharc-rakétáját, a Meteort. A Saab szerint a rakéta része lenne az Ukrajnának szánt Gripenek fegyverzetének.

Ukrajna és Svédország tárgyalásokat folytat arról, hogy Kijevet Európa legkorszerűbb levegő-levegő rakétájával, a Meteorral fegyverezzék fel – írja a Defense News. A háborúban álló ország védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov a múlt héten jelentette be, hogy tárgyalások folynak JAS–39 Gripen E vadászgépek és a Meteor rakéták esetleges beszerzéséről. Utóbbiak olyan, látóhatáron túli légiharc-rakéták, amelyek egyelőre csak az európai fejlesztésű vadászgépek fegyverzetéhez tartoznak, bár Nagy-Britannia már az amerikai eredetű F-35-höz is szeretné integrálni.

A Meteor egy 419 fontos (190 kilogrammos) fegyver, amelyet az MBDA gyárt, és 2016-ban állt először szolgálatba a Svéd Légierőnél a Gripen fedélzetén. A fegyvert egy indító rakéta gyorsítja fel akkora sebességre, hogy már működni tudjon a torlósugár-hajtóműve, ami aztán a becsapódásig üzemel. Ennek az a legfőbb előnye, hogy a rakéta a röppálya legutolsó szakaszában is képes intenzív fordulókat végrehajtani. Ezzel szemben a hagyományos rakéták a hajtómű kiégése után már csak ballisztikus pályán repülnek, és a távolság növekedésével egyre csökken a sebességük, így pedig a manőverképességük is.

A Meteor hatótávolsága meghaladja a 100 kilométert, sebessége pedig a Mach 4-et (1235 kilométer/óra), a hatótávolságát pedig mintegy 200 kilométerre becsülik.

A londoni székhelyű Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) 2022 szeptemberében megjelent jelentésében a Meteort „vitathatatlanul a jelenleg szolgálatban álló legkorszerűbb nyugati levegő-levegő rakétának” nevezte. Azért hívják látóhatáron túli fegyvernek, mert olyan távoli célok ellen lehet bevetni, amiket a pilóták szabad szemmel már nem láthatnak. Az indításhoz szükséges adatokat radar, vagy elektrooptikai érzékelők, illetve egy másik gép felderítő berendezései szolgáltatják.

A Magyar Honvédség egyik Gripen C vadászbombázója a kecskeméti repülőnapon IRIS-T és Meteor légi harc rakétákkal felfegyverezve.
A Magyar Honvédség egyik Gripen C vadászbombázója a kecskeméti repülőnapon IRIS-T és Meteor légi harc rakétákkal felfegyverezve. Kép: X / Gripen News

A Magyar Honvédség a haderőfejlesztési program keretében szintén rendelt Meteor rakétákat a Gripen vadászbombázókhoz. Arról azonban nincs nyilvános adat, hogy összesen hány darab Meteor érkezik Magyarországra.

