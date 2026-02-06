ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.6
usd:
321.96
bux:
128717.58
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Waving flag of Hungary and Poland
Nyitókép: Getty Images / alexis84

A lengyelek elrendelték a Magyarországon lévő volt igazságügyminiszterük letartóztatását

Infostart / MTI

Elrendelte csütörtökön a varsói kerületi bíróság a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro letartóztatását.

Ezt a lengyel ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter egyik ügyvédje, Adam Gomola közölte az X-en. Az ügyvéd bejelentette: fellebbezni fognak a döntés ellen.

A bíróság egész napos tárgyalás után hozta meg a döntést. A letartóztatásról szóló tárgyalást előzőleg kétszer is elnapolták december óta.

Ziobro ügyvédjei a csütörtöki tárgyalás szünetében a sajtó képviselőinek elmondták: a bíróság elutasította a védelem több beadványát, köztük azt, hogy az ügy elbírálásával valamelyik más törvényszéket bízzanak meg. A kérést a varsói kerületi bíróságon szerintük észlelt politikai nyomásgyakorlással indokolták. A másik elutasított kérés arra vonatkozott, hogy a nyomásgyakorlás elkerülése végett az ügyben háromtagú ítélőtanács döntsön az egy kijelölt bírónő helyett.

Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja. Huszonhat rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért összesen akár 25 évi szabadságvesztés is kiszabható. Tavaly novemberben a szejm feloldotta képviselői mentelmi jogát, és hozzájárult a letartóztatásához.

Még a csütörtöki tárgyalás előtt az ügyészséget képviselő Piotr Wozniak azt mondta újságíróknak: a letartóztatásról szóló bírósági döntés esetén az ügyészség Ziobro lengyelországi körözését, majd az európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezi. Annak kapcsán, hogy Ziobro korábban politikai menedékjogot kapott Magyarországon, Wozniak kijelentette: „az előírások értelmében az európai elfogatóparancs által körözött személynek nyújtott politikai menedékjog nem jelent akadályt az elfogatóparancs végrehajtásában”.

Zbigniew Ziobro csütörtök délután a wPolsce24 lengyel konzervatív hírtelevízióban olyan eseteket sorolt, amelyek szerinte az Igazságosság Alap ügyében történő politikai nyomásgyakorlásra utalnak. A politikus kilátásba helyezte: lengyelországi kormányváltás esetén elszámoltatják majd azokat a bírókat, akik „kiszolgálják” a jelenlegi kormányt. A TV Republika hírtévének Ziobro a pert színjátéknak nevezte, amely során „egyes bírók politikai és bűnügyi tevékenységekbe keveredtek, a jövőbeli büntetlenségükre számítva”.

Kezdőlap    Külföld    A lengyelek elrendelték a Magyarországon lévő volt igazságügyminiszterük letartóztatását

lengyelország

varsó

zbigniew ziobro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre
A miniszterelnök szerint Brüsszelben „epét hánynak a 14. havi nyugdíjtól”, a magyar kormány viszont akkor sem adja ezt a pénzt sem a multicégeknek, sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Nyilatkozott Donald Trump lehetséges budapesti útjáról és a befektetők véleményéről is az 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal kapcsolatban. Szerinte aki azt mondja, orosz gáz vagy olaj nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, az hazudik.
 

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán. A folyamatos orosz bombázások tönkretették az infrastruktúrát, és nem tudják kellő tempóban újra és újra megjavítani.
 

Világverő fegyverekkel szerelnék fel az ukrán légierőt

Volodimir Zelenszkij vörös vonalat húzott: Ukrajna nem mond le a megszállt területekről

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók

Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók

Az Egyesült Államok iráni virtuális nagykövetsége péntek hajnalban biztonsági figyelmeztetést adott ki, amelyben felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt, és jelezte, hogy a távozásban nem számíthatnak az amerikai kormány segítségére - írta a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak

Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak

A marhahús ára jelentősen emelkedett Magyarországon: a rostélyos kilogrammonkénti ára egy év alatt közel 40 százalékkal nőtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 09:12
A német belügyminiszter szerint is el kellett ítélni Maja T.-t Magyarországon
2026. február 6. 08:20
Történelmi jelentőségű amnesztiatörvényt készülnek elfogadni Venezuelában
×
×
×
×