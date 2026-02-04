ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
Nyitókép: Unsplash.com

Meglepő, mennyivel elhúzott Franciaország

Infostart

Az Eurostat az uniós országok nukleáris áramtermelő kapacitásairól készített felmérést.

2024-ben a megelőző évhez képest 4,8 százalékkal nőtt az Európai Unióban megtermelt nukleáris energia mennyisége – jelentette az Eurostat. Összesen 650 ezer GWh-nyi elektromosságot termeltek meg atomenergiából, és már második éve nőtt a nukleáris energiából termelt áram mennyisége, szemben azzal, hogy 2022-ben éves alapon még csökkent.

A megtermelt áram mennyiségének 23,3 százalékát adta a nukleáris energia

– emelik ki a jelentésben.

Franciaország az Európai Unió legnagyobb nukleárisáram-termelője, a teljes mennyiség 58,6 százalékát adta, 380 ezer gigawattórát. A lista második helyén Spanyolország van jelentős lemaradással, a megtermelt 54 ezer GWh 8,4 százalékot ad. Szorosan követi Svédország, 50 ezer GWh-nyi nukleáris úton megtermelt árammal, utána pedig Finnország következik 33 ezer gigawattórával. Az utóbbi két ország a megtermelt mennyiség 7,8 százalékát, illetve 5 százalékát adta – írta meg az Eurostat.

Hozzáteszik, 2023-hoz képest a nukleáris áramtermelés Franciaországban nőtt a legjobban (12,5 százalék), a sorban utána Svédország következik, 4,5 százalékos emelkedéssel, amelyet Szlovénia követ. Az utóbbi országban 4,2 százalékkal nőtt meg a megtermelt atomenergia mennyisége. A többi országban, ahol van nukleáris áramtermelő kapacitás, átlagosan 4 százalékkal csökkent a megtermelt áram mennyisége.

Magyarországon a megtermelt áram mennyisége 0,6 százalékot nőtt.

Szlovákiában mindeközben 0,6 százalékos visszaesés volt, Hollandiában pedig 10,3 százalékos.

2021-ig Németország volt az EU második legnagyobb nukleárisenergia-termelője, 2023 áprilisában azonban teljes egészében megszüntették a nukleáris áramtermelést az országban. 2024-ben Franciaország volt a leginkább a nukleáris áramtól függő ország, az összes megtermelt elektromosság kétharmadát adta. Nem volt sokkal lemaradva Szlovákia, ott 61,6 százalékát tette ki a megtermelt áramnak a nukleáris energia.

Magyarországon, Bulgáriában, Belgiumban, Csehországban és Finnországban a megtermelt elektromosság 40 százaléka érkezett nukleáris forrásból. Ezzel szemben Hollandiában mindössze az elektromosság 2,9 százaléka jött nukleáris forrásból – írja a jelentés.

