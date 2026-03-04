NGM: az iráni konfliktusnak nem lehetnek vesztesei a magyar családok

Feszült helyzet van a világon, a nagyhatalmak elkezdtek nagyhatalmakként viselkedni – mondta el Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az InfoRádióban.

Hozzátette, az energetikai és geopolitikai helyzet a gazdaságokat egyre inkább befolyásolja. „Ez régen is így volt”, de volt egy pár évtized, amikor erről meg tudtunk feledkezni. Ők úgy nézik a dolgot, hogy ebből Magyarországnak mi a kockázat, és mire kell nekünk figyelni.

Nem szeretnék, hogy a magyar családok legyenek vesztesei a helyzetnek, akár a bolti árak, akár az üzemanyagárak kapcsán. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy amikor és ahol kellett, közbeléptek, hogy az áremelkedések ne valósuljanak meg, vagy pedig letörték őket – magyarázta a szóvivő.

Az olajár alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt öt évtized tapasztalata alapján a szoros lezárása nem szokta csökkenteni az árat. A forgalom közel negyede ráadásul ott megy át, különösen ezért fontos az a vita, amely a Barátság kőolajvezeték témájában van. Az ugyanis nem tengeri útvonalat jelent. Mint fogalmazott, ez a zsarolás most duplán megmutatja, mennyire fontos, hogy vezetéken keresztül Magyarország irányába továbbra is tudjon érkezni az olcsó orosz olaj.

Ezért nagyon szomorú, hogy Zelenszkij ezt a típusú zsarolást használja hazánkkal szemben

– tette hozzá Palóc André.

Hozzátette, figyelik, miként alakulnak az árak, drasztikus áremelkedést egyelőre nem lehet tapasztalni a kutakon. Az eddigi politika megmutatta, hogy ha kellett, közbeléptek. Az biztos, hogy a családok nem találkozhatnak brutális áremelkedésekkel a kutakon. Ennek feltétele, hogy az ellátás biztosítva legyen, és az is feltétele, hogy továbbra is a Barátság kőolajvezetéken tudjon érkezni az olaj. Több partnerrel kell egyszerre megvívni a küzdelmeinket – hangsúlyozta a szóvivő.