ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szakemberek a Paksi Atomerőmű négyes reaktoránál 2019. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

A washingtoni megállapodás várhatóan a hazai nukleáris energiatermelésre is nagy hatással lesz

Infostart

Amellett, hogy a Paks II projekt szankciómentességet kapott, napirenden van a további bővítés is, ahová már nem csak orosz fűtőanyag érkezhet. Mi több, a nagy atomerőművek mellé idővel kis moduláris egységek is épülhetnek.

Több kulcsfontosságú elemet tartalmaz atomenergetikai szempontból a washingtoni megállapodás – írja a magyarnemzet.hu. Donald Trump és Orbán Viktor Washingtonban megállapodtak a Paks II atomerőmű teljes szankciómentességről, a magyar miniszterelnök pedig a tárgyalás utáni sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a szankciók alóli mentességet nem meghosszabbítják, hanem szankciót úgy ahogy van eltörlik.

Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő azt mondta, a Paks II atomerőművel kapcsolatos amerikai szankciók teljes eltörlése, a hazai nukleáris hatóság engedélyei, valamint az orosz és a magyar fél elkötelezettsége hatalmas lendületet ad a beruházás megvalósításához. A szakértő elmondta,

november 4-én az Országos Atomenergia Hivatal kiadta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé teszik az első betonöntést az Paksi Atomerőmű 5. blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe.

Az első betonozás azt is jelenti, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vonatkozó besorolása alapján Paks II ezután már épülő atomerőműnek fog minősülni.

Az engedélyek birtokában a fővállalkozó Roszatom immár megkezdheti a paksi atomerőmű 5. blokk reaktorcsarnok és a csatlakozó épületek alapozásának előkészítését, a szerelőbeton kialakítását, amire az alaplemez vasalása kerül.

Az első beton kiöntése várhatóan 2026. február elején lesz, ezt korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is jelezte. Ezt követően

5 évig tart majd az építési szakasz, ami után a berendezés, szerelés és beszabályozás 3 éves időszaka követ, a kész atomerőmű pedig a 2030-as évek első felében kezdhet el üzemelni.

A Paks II atomerőmű második egysége pedig egy évvel később állhat majd a hazai villamosenergia-termelés szolgálatába. Az új blokkok, tekintettel a garanciaidőre és arra, hogy a típushoz való speciális üzemanyagkazettákat csak a Roszatom gyárt, orosz üzemanyaggal működnek majd, míg a meglévő blokkok esetén 2028-tól él az üzemanyag-beszerzés diverzifikációja.

A Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-től szállíthat a paksi VVER–440 típusú reaktorhoz fejlesztett üzemanyagot az egyik paksi reaktor részére. Az amerikai üzemanyag használatát az Országos Atomenergia Hivatalnak előbb még engedélyeznie kell, ugyanis a legfontosabb a nukleáris biztonság és ennek hosszú távú garantálása. Egy korábbi megállapodás alapján 2028-tól francia Framatome is szállíthat üzemanyagot a paksi atomerőműbe. A gyártás francia–orosz együttműködésben történik majd.

Mivel várhatóan jelentősen növekednek majd az ország villamosenergia-igényei, így ellátás- és nemzetbiztonsági okokból a paksi atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása és az orosz technológiával megvalósuló

Paks II atomerőmű mellett szükség lesz további telephelyeken újabb atomerőművi egységek építésére is, amik akár kis moduláris egységek is lehetnek.

A híradások szerint a wahsingtoni bejelentés arra vonatkozik, hogy Magyarországon akár tíz amerikai kis moduláris egység is megvalósulhat a magyar igényeknek megfelelően. Konkrét döntés viszont még nincs az ügyben. Az SMR technológia esetében is a nukleáris biztonság a legfontosabb, de gazdaságosság, a hatékonyság és a hosszú távú üzemeltethetőség is fontos szempont.

Kezdőlap    Gazdaság    A washingtoni megállapodás várhatóan a hazai nukleáris energiatermelésre is nagy hatással lesz

magyarország

egyesült államok

washington

donald trump

szankció

paks

atomenergia

megállapodás

mentesség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás

Nincs olyan uniós forrás, amit elvesztett Magyarország, csak olyan, amit még nem sikerült visszaszerezni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Hangsúlyozta: a magyar emberek azokhoz a pénzekhez, ami megilleti őket, hozzá fognak jutni, ám ez egy hosszú folyamat.
 

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál

Jön az európai fizetési mesterterv: fájdalmas rejtett költsége lehet a bankoknál

Az EKB szerint a digitális euró bevezetéséhez szükséges banki beruházások négy év alatt 4–5,77 milliárd eurót tehetnek ki, a bankok azonban ennél jóval borúsabban látják a helyzetet. A BNP Paribas elemzői szerint az évi 8 milliárd eurós rendszeres költség miatt a hitelkamatok emelkedhetnek meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon

Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon

Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása új lendületet adott a magyar futballszurkolóknak: egyre többen utaznak külföldre, hogy élőben láthassák kedvencüket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 21:56
Megjelent az európai országok friss GDP-rangsora – van mit behoznunk
2025. november 14. 21:04
Erste: jelentős lökést adott az Otthon Start a jelzáloghitelezésnek
×
×
×
×