Új fázisba lép a szlovákok atomerőmű-projektje

A pénteken megkötendő megállapodás teremtené meg a jogi és politikai alapot ahhoz, hogy Szlovákia tárgyalásokat kezdjen az amerikai vállalattal az új atomerőmű megépítéséről. A konkrét beruházási szerződés azonban – a jelenlegi tervek szerint – csak jövőre születhet meg. „Ha pénteken Washingtonban aláírjuk ezt a megállapodást, az előfeltétele lesz annak, hogy a kormány tárgyalásokat kezdjen a Westinghouse vállalattal” – erősítette meg Robert Fico.

A miniszterelnök szerint az amerikai együttműködés nemcsak egy új erőművet jelentene, hanem egy sokkal szélesebb körű partnerséget is. Ennek része lenne oktatási és kutatóközpontok létrehozása Szlovákiában, amelyek az amerikai nukleáris technológiához kapcsolódnának. Robert Fico úgy fogalmazott: Szlovákia egyedülálló helyzetbe kerülhetne, mivel a világ azon kevés országai közé tartozna, amelyeknek egyszerre van tapasztalata orosz és nyugati gyártmányú atomreaktorok üzemeltetésében.

Jelenleg Szlovákiában hat működő atomreaktor van, mindegyik orosz gyártmányú, 440-500 megawattos teljesítménnyel.

Robert Fico szerint ezek az erőművek jól működnek, és az orosz féllel folytatott együttműködés szakmailag mindig korrekt volt. Ugyanakkor úgy látja, a jelenlegi európai politikai helyzetben nem reális egy új orosz-szlovák nukleáris projekt elindítása.

A kormányfő azt mondta: ha Szlovákia új atomerőművet akar építeni – és akar –, akkor olyan partnerre van szüksége, aki ezt a mostani körülmények között is meg tudja valósítani. Jelenleg ilyen partner szerinte csak az Egyesült Államok. Dél-Korea kapacitáshiány miatt nem vállalta a projektet, ráadásul az amerikaiakkal működik együtt. Franciaország pedig olyan, jóval nagyobb teljesítményű reaktorokat kínál, amelyek nem felelnek meg Szlovákia igényeinek.

Az országnak legfeljebb 1200 megawattos blokkokra van szüksége, és ilyen technológiával a Westinghouse rendelkezik.

A szerdai kormányülésen a kabinet jóváhagyta a Szlovákia és az Egyesült Államok közötti együttműködési megállapodás tervezetét is. Ez a dokumentum a jaslovské bohunicei atomerőmű tervezett projektjére, valamint a Szlovákia polgári nukleáris programjára vonatkozó együttműködés kereteit rögzíti. Az anyagot a gazdasági minisztérium terjesztette elő, és úgynevezett korlátozott információként tárgyalták, vagyis a részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.