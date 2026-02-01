Tragikus nap ez, több tízezer kutyát ölnek meg február 1-jén

Február elseje a galgók (spanyol agarak) világnapja. Sajnos ez nem egy vidám alkalom: ezen a napon végződik a hivatalos vadászati idény Spanyolországban, mellyel együtt megkezdődik a feleslegessé vált galgók emberi ésszel felfoghatatlanul brutális megkínzása és tömeges lemészárlása – írja a Szent Ferenc Állatothon Alapítvány honlapján.

Az agaras vadászat Spanyolországban tradíció, amihez sajnos a feleslegessé vált agarak kivégzése is szorosan hozzátartozik. Állatvédők által közzétett adatok szerint

a mintegy 170 000 vadász Spanyolországban

összesen 490 000 galgót tart, akik közül

évente körülbelül 50 000 galgótól szabadulnak meg.

A vadászok ezt persze tagadják, mint azt is, hogy az agarak számukra csak munkaeszközök, akiket minden jogi következmény nélkül szabadon legyilkolhatnak. A spanyol kormány pedig hallgat, mert mintegy 1 milliárd euró üti a markát az agaras vadászat révén, ezen kívül 27 000 munkahely kötődik hozzá.

Rengeteg jóérzésű spanyol ember harcol a galguerok (agaras vadászok) rettentő szokásai ellen és egyre több támogatást kapnak a világ – főképp Európa – több országából is – írják az állatvédők, akik szerint a politikának nem áll érdekében, hogy változtasson az idevágó állatvédelmi törvényen – ez csak abban az esetben történik meg, ha a nemzetközi nyomás elég hathatós lesz. Jó példa erre (a szintén spanyolországi) bikaviadalok esete – a nemzetközi összefogásnak köszönhetően egyre több helyen tiltják be ezeket az országban, milliók írnak alá petíciókat és tüntetnek a bikaviadalok ellen.

Arról nem esik szó, mennyi mezei vadat ölnek meg kegyetlen módon az agarak segítségével. Nagy-Britnniában ezért került pellengérre a sok évszázados szokás, az agaras rókavadászat – 2005 óta törvényileg tiltott, ha kutyákkal végzik a róka közvetlen elejtését.

(A nyitóképen egy tavalyi berlini tüntetés február 1-jén a galgók védelme érdekében)