Véres harcok Pakisztánban

A hivatalos tájékoztatás szerint a szeparatisták 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen, utóbbiak legkevesebb 10 tagja életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A lázadók közül több mint ötvenen haltak meg, de az összecsapásoknak öt civil áldozata is van.

Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol négy rendőrt öltek meg, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek.

Sajtóforrások azt közölték, hogy a városban robbanásokat lehetett hallani, valamint hogy a támadások helyszíne közelében leállították a vasúti forgalmat, és felfüggesztették a mobilhálózati szolgáltatásokat.

A támadások elkövetőjeként a régió elszakadásáért küzdő Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.

Alig egy nappal korábban a pakisztáni hadsereg azt közölte, hogy 41 lázadót ölt meg Beludzsisztánban.

A tartomány évtizedek óta lázadások színhelye, és több beludzs szervezet is részt vesz benne. A szeparatisták ellenzik, hogy hazai, külföldi cégek kiaknázzák a térség természeti erőforrásait, valamint Iszlámábád szemére vetik, hogy a Beludzsisztánban létesített beruházásokból származó jövedelem az ország más térségeibe kerül.