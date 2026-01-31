ARÉNA - PODCASTOK
A pusztítás nyomai az Afganisztánnal határos pakisztáni Badzsaur körzetben, Hajber-Pahtunva tartományban elkövetett robbantásos merénylet után egy nappal, 2023. július 31-én. A Dzsamiat Ulema-i-Iszlam (JUI-F) pakisztáni konzervatív iszlamista párt rendezvényén elkövetett támadásban legkevesebb negyvennégy ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/EPA/Hanifullah Hán

Véres harcok Pakisztánban

Infostart / MTI

Több mint 70-en meghaltak szombaton a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban.

A hivatalos tájékoztatás szerint a szeparatisták 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen, utóbbiak legkevesebb 10 tagja életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A lázadók közül több mint ötvenen haltak meg, de az összecsapásoknak öt civil áldozata is van.

Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol négy rendőrt öltek meg, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek.

Sajtóforrások azt közölték, hogy a városban robbanásokat lehetett hallani, valamint hogy a támadások helyszíne közelében leállították a vasúti forgalmat, és felfüggesztették a mobilhálózati szolgáltatásokat.

A támadások elkövetőjeként a régió elszakadásáért küzdő Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.

Alig egy nappal korábban a pakisztáni hadsereg azt közölte, hogy 41 lázadót ölt meg Beludzsisztánban.

A tartomány évtizedek óta lázadások színhelye, és több beludzs szervezet is részt vesz benne. A szeparatisták ellenzik, hogy hazai, külföldi cégek kiaknázzák a térség természeti erőforrásait, valamint Iszlámábád szemére vetik, hogy a Beludzsisztánban létesített beruházásokból származó jövedelem az ország más térségeibe kerül.

pakisztán

harc

szakadár terület

