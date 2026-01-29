ARÉNA - PODCASTOK
Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke a párt ifjúsági szervezete, a Németország Nemzedék (Generation Deutschland) alakuló kongresszusán Giessenben 2025. november 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Alice Weidel szerint súlyos hibát követ el a Merz-kormány

Infostart / MTI

A német kormány versenyképességi ígéreteiből a gazdaság „semmit nem érez”, miközben „csődhullám” sújtja az országot – jelentette ki Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt frakcióvezetője a német parlamentben csütörtökön, Friedrich Merz kancellár aznapi programnyilatkozatára reagálva.

Az ellenzéki pártot társelnökként vezető Weidel szerint leginkább a középvállalkozások szenvednek, a koalíció pedig adócsökkentés helyett a szén-dioxid-teher emelésével és az örökösödési adó szigorításának lehetőségével a középosztályt szorongatja meg. A bürokráciacsökkentés ígéretét szerinte a kormány nem teljesíti, hanem új terheket vezet be, miközben a szociális kiadások és a járulékok tovább nőnek.

Az AfD politikusa szerint energiapolitikai „kettős mércére” utal, hogy miközben Merz hibának nevezi az atomerőművek leállítását, nem tesz lépéseket a nukleáris kapacitások visszaépítése felé.

A szélerőmű-támogatásokat és a gázerőművek tervét Weidel ellentmondásosnak minősítette, és bírálta az Európai Unió döntését az orosz gáz jövőbeni importjának tiltásáról, amely szerinte drága amerikai LNG-függőséget és ellátási kockázatot okozhat.

A külpolitikai kérdéseket illetően Weidel hangsúlyozta: Németországnak saját nemzeti érdekeit kell képviselnie, és

hibának tartja, hogy Berlin elutasítja Donald Trump „békekezdeményezését”.

A frakcióvezető német részvételt sürgetett a békefolyamatban, ugyanakkor értésre adta: ellenzi Ukrajna EU- és NATO-tagságát, valamint a további német pénzügyi támogatásokat Kijevnek.

Weidel szerint Németország megerősödésének feltétele egyrészt a tömeges bevándorlás megállítása – határkontrollal, visszafordításokkal és kitoloncolásokkal –, másrészt az „Energiewende”, az energetikai fordulat visszafordítása. Az utóbbihoz szükséges az atomenergia újbóli engedélyezése, a szén-dioxid-terhek eltörlése, a belső égésű motorok tilalmának és a fűtési törvénynek a megszüntetése – hangoztatta a Bundestag YouTube-csatornáján publikált beszédben.

