ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.09
usd:
317.12
bux:
127493.86
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Közösségi média: korhatáros tiltás jön az egyik nagy uniós országban

Infostart

Ausztrália már megtette, Európában Franciaország lehet az első, ahol korlátozzák a fiatalok közösségimédia-használatát.

Hosszúra nyúló vita után a francia parlament alsóháza elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely betiltaná a közösségi média használatát a 15 évnél fiatalabbak körében, írja a The Guardian cikke nyomán a 24.hu. A következő lépésben a törvényhozás felsőháza szavaz majd a javaslatról. A törvényjavaslat része a mobiltelefonok középiskolai betiltása is, ami akár a következő tanévtől, 2026 szeptemberétől hatályba léphet.

Emmanuel Macron francia elnök „nagy előrelépésnek” nevezte a javaslat elfogadását, szerinte a tiltásra azért van szükség, mert a túl sok képernyőidő káros hatással van a gyerekek fejlődésére, mentális és egészségügyi problémákhoz is vezethet.

„Gyermekeink érzelmei nem eladók, nem manipulálhatók sem amerikai platformok, sem kínai algoritmusok által” – mondta egy videóüzenetben az elnök.

Ha a javaslat törvényerőre lép, a közösségi média platformoknak december 31-ig kell majd deaktiválniuk a 15 év alatti francia felhasználókat az oldalaikon. Ezzel a döntéssel Franciaország igazi úttörővé válhat a kontinensen, mivel ez lehet első európai ország, ahol korlátozzák a fiatalkorúak hozzáférését a közösségi médiához.

Ausztrália már decemberben letiltotta a 16 évnél fiatalabb felhasználókat a legelterjedtebb közösségi médiás platformokról.

Kezdőlap    Külföld    Közösségi média: korhatáros tiltás jön az egyik nagy uniós országban

franciaország

közösségi média

fiatalok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Baj van: nem teljesíti Amerika követelését az olajhatalom - Fegyverekhez nyúlhat Donald Trump

Baj van: nem teljesíti Amerika követelését az olajhatalom - Fegyverekhez nyúlhat Donald Trump

Nem biztos, hogy Venezuela új elnöke teljesen együttműködő lesz az Egyesült Államokkal – olvasható egy hírszerzési jelentésben, melynek tartalmáról a Reuters szerzett információkat. Közben Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette a szenátusnak: Amerika kész ismét megtámadni Venezuelát, ha ez szükségessé válik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről

800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről

A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led MInnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 06:00
Rusvai Miklós: akiknél diagnosztizálják ezt a betegséget, azoknak körülbelül a fele meghal
2026. január 27. 20:40
Csap felé tartó személyvonatot ért dróntámadás, legkevesebb hárman meghaltak
×
×
×
×