Közösségi média: korhatáros tiltás jön az egyik nagy uniós országban

Hosszúra nyúló vita után a francia parlament alsóháza elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely betiltaná a közösségi média használatát a 15 évnél fiatalabbak körében, írja a The Guardian cikke nyomán a 24.hu. A következő lépésben a törvényhozás felsőháza szavaz majd a javaslatról. A törvényjavaslat része a mobiltelefonok középiskolai betiltása is, ami akár a következő tanévtől, 2026 szeptemberétől hatályba léphet.

Emmanuel Macron francia elnök „nagy előrelépésnek” nevezte a javaslat elfogadását, szerinte a tiltásra azért van szükség, mert a túl sok képernyőidő káros hatással van a gyerekek fejlődésére, mentális és egészségügyi problémákhoz is vezethet.

„Gyermekeink érzelmei nem eladók, nem manipulálhatók sem amerikai platformok, sem kínai algoritmusok által” – mondta egy videóüzenetben az elnök.

Ha a javaslat törvényerőre lép, a közösségi média platformoknak december 31-ig kell majd deaktiválniuk a 15 év alatti francia felhasználókat az oldalaikon. Ezzel a döntéssel Franciaország igazi úttörővé válhat a kontinensen, mivel ez lehet első európai ország, ahol korlátozzák a fiatalkorúak hozzáférését a közösségi médiához.

Ausztrália már decemberben letiltotta a 16 évnél fiatalabb felhasználókat a legelterjedtebb közösségi médiás platformokról.