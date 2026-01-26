ARÉNA - PODCASTOK
International Holocaust Remembrance Day. Star of David with barbed wire on a black background. Holocaust Remembrance Day Poster, January 27.
Nyitókép: vadimrysev / Getty Images

Ursula von der Leyen: a holokauszt áldozatainak emléke állandó figyelmeztetés marad

Infostart / MTI

A holokauszt hatmillió zsidó áldozatának, de egyúttal a nácizmus minden ártatlan áldozatának emléke állandó figyelmeztetés marad az emberiség számára - jelentette ki hétfőn az Európai Bizottság elnöke a holokauszt nemzetközi emléknapjának előestéjén.

Az auschwitz-birkenaui koncentrációs és megsemmisítő tábor felszabadítása 81. évfordulója alkalmából kiadott közleményében Ursula von der Leyen hangsúlyozta: a holokausztra való emlékezés egyre fontosabb, a történtek eltorzítása ugyanis a megosztást szolgálja, relativizálása pedig táplálja a bűnözést és az antiszemitizmust.

„Semmivel nem igazolható az európai történelem egyik legsötétebb fejezetének szépítése vagy eszközként való felhasználása" - fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy manapság is történnek Európa-szerte antiszemita cselekmények, amelyek arra kényszerítenek sok zsidót, hogy elrejtse identitását és félelemben éljen. Ez elfogadhatatlan. Az antiszemitizmusnak nincs helye és nincs indoka - jelentette ki.

„Kiállunk Európa zsidó közösségei mellett. Nem bujkálhatnak. Európának biztonságos helynek kell lennie a zsidók és minden vallásos ember számára" - fogalmazott.

Közölte: az uniós bizottság azon dolgozik, hogy megelőzze a radikalizálódást, biztosítsa a kiszolgáltatott csoportok online védelmét, és megerősítse a nyilvános terek és az istentiszteletek helyszíneinek támadásokkal szembeni védelmét.

„Időben közeledünk ahhoz, amikor már nem marad egy tanú sem. És az utolsó túlélők elhunytával növekszik a felelősségünk. Új módokat kell találnunk arra, hogy miként emlékezzünk vissza az atrocitásokra, hogy miképpen mondjuk el az igazságot és miképpen tanuljunk a múltból. Meg kell óvnunk a holokauszt helyszíneit, hogy bemutathassuk őket a jövő generációknak" - fogalmazott az uniós bizottság elnöke, majd hozzátette:

„olyan Európát kell építenünk, amely mentes az antiszemitizmustól és a gyűlölet minden formájától".

Az ENSZ Közgyűlése 2005. november 1-jén nyilvánította január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává. 1945-ben ezen a napon szabadult fel az auschwitz-birkenaui haláltábor, amelyben a nácik mintegy 1 millió 300 ezer embert gyilkoltak meg, köztük mintegy 430 ezer magyart.

