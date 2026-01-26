ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 26. hétfő

Nyitókép: RobertKovacs/Getty Images

Két Intercity is elgázolta az átjáróba szorult autót Lengyelországban

Infostart

A baleset Varsó közelében történt, szerencsére senki sem sérült meg.

Vasárnap délután lerobbant egy személyautó, szerencsétlen módon éppen az egyik błonie-i vasúti átjárón. A vezető hiába próbálta újraindítani az autót – írja az iho.hu.

Közben a lámpa pirosra váltott. Az egyik irányból, Szczecin felől a PKP Intercity egyik távolsági járata érkezett nagy sebességgel, ami elgázolta az autót és a másik vágányra dobta át – amin pedig Rzeszów felől érkezett egy másik intercity, újfent elgázolva a Ford roncsait. Mindkét ütközés nagy erővel történhetett, mivel az egyik vágányon 140 km/óra, a másikon 160 km/óra sebességgel haladhatnak a vonatok.

A kocsi kigyulladt, hasonlóan az egyik mozdonyhoz. A két szerelvényen összesen körülbelül hatszázan utaztak. Szerencsére sem az autóban, sem a vonatokon utazók közül sem sérült meg senki.

(Nyitóképünk illusztráció)

Külföld

baleset

lengyelország

vasút

intercity

