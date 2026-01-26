ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.29
usd:
322.26
bux:
125783.08
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Brutális lövöldözés Mexikóban, focimeccsen ütöttek rajta a fegyveresek

Infostart / MTI

Az elkövetők platós autókkal hajtottak be a mérkőzésre és válogatás nélkül lőni kezdték az embereket – játékost és nézőt egyaránt.

Legalább 11 ember halt meg egy fegyveres támadásban egy futballpályán a mexikói Salamanca városában, Guanajuato államban, a helyi ügyészség közleményét idéző hírügynökségi jelentések alapján.

A beszámolók szerint tíz áldozat a helyszínen, egy további személy pedig kórházban hunyt el, 12-en pedig megsérültek. A támadás helyi idő szerint vasárnap délután 5:20 körül (GMT 23:20-kor) történt a Loma de Flores közösség futballpályáján.

A helyi média, valamint a salamancai városvezetés közlését idéző hírügynökségi jelentések szerint a pályán éppen futballmérkőzést tartottak, amikor az ismeretlen elkövetők két pickup teherautóval a helyszínre érkeztek, és válogatás nélkül tüzelni kezdtek a játékosokra és a nézőkre. Az El Sol de Salamanca című helyi lap beszámolója alapján

a rendőrség legalább száz töltényhüvelyt gyűjtött be a helyszínen.

A guanajuatói ügyészség vizsgálatot indított, de vasárnap estig nem történtek letartóztatások. A biztonsági erők, beleértve az állami rendőrséget, a Nemzeti Gárdát és a mexikói hadsereget, műveletet indítottak az elkövetők felkutatására.

Guanajuato állam Mexikó központi részén fekszik, és országosan a legmagasabb gyilkossági rátával rendelkezik. A Reuters hírügynökség Guanajuatót az egyik legveszélyesebb mexikói államként jellemzi, ahol két bűnbanda verseng a drog- és üzemanyagüzlet irányításáért, beleértve a Pemex állami olajvállalat vezetékeinek illegális megcsapolását. Salamanca városában található Mexikó egyik legfontosabb olajfinomítója.

Kezdőlap    Külföld    Brutális lövöldözés Mexikóban, focimeccsen ütöttek rajta a fegyveresek

labdarúgás

mexikó

lövöldözés

mérkőzés

rajtaütés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum 100 százalékban megvan, már csak aláírásra, illetve az amerikai és az ukrán törvényhozás általi ratifikációra vár. A bejelentés azt mutatja, hogy előrelépés történt az Abu Dzabiban pénteken és szombaton zajlott, háromoldalú (orosz, ukrán, amerikai) tárgyalásokon, amelyek e hét vasárnapján folytatódnak. Az orosz támadások azonban nem maradnak abba: Vitalij Klicsko kijevi polgármester tegnapi bejelentése szerint a fővárosban 1300 épület maradt fűtés nélkül az orosz csapások nyomán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen látvány az Ipoly árterében: hófehér szarvas vágtázott a rudli között + Videó

Hihetetlen látvány az Ipoly árterében: hófehér szarvas vágtázott a rudli között + Videó

Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says administration 'reviewing everything' after shooting of Alex Pretti

Trump says administration 'reviewing everything' after shooting of Alex Pretti

The US president was asked by the Wall Street Journal whether the immigration agent who shot dead a man in Minneapolis had done the right thing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 09:57
Csődöt jelentett az egyik legrégebbi német fogadó
2026. január 26. 09:20
Szakértő: Ukrajna a területi lemondáshoz így érkezhet el
×
×
×
×