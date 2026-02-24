ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd Mátyás
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 24: Security forces conduct investigation at the scene after an explosion near traffic police vehicle stationed at Savelovskiy Station Square, killing one police officer in Moscow, Russia on February 24, 2026. An unknown person detonated an explosive device near a traffic police vehicle outside Savyolovsky Station, according to the Russian Ministry of Internal Affairs. Two other traffic police officers were wounded. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Sefa Karacan

Megdöbbentő részletek derültek ki a moszkvai robbantásról – videó

Infostart / MTI

Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy rendőrségi járőrautó közelében az éjjel, Moszkva belvárosában, az orosz-ukrán háború kitörésének 4. évfordulóján. A detonációban egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, a helyszínen meghalt az elkövető is - közölte az orosz belügyminisztérium.

Új részletek derültek ki az éjjeli, a moszkvai Szavjolovszkij pályaudva mellett történt halálos robbantásról. Az orosz Nyomozó Bizottság arról tájékoztatott, hogy az elkövető felrobbantotta magát, személyazonossága így még ismeretlen. Büntetőeljárás indult hatósági személy élete elleni merénylet és robbanószerkezet illegális birtoklása miatt. A tettes lehetséges bűntársait még keresik.

A belügyminisztérium közölte, hogy a robbantás áldozata Gyenyisz Bartuscsenko 34 éves rendőrfőhadnagy volt. A két sebesült társát kórházban ápolják, állapotuk súlyos. A TASZSZ hírügynökség a bűnüldöző szervekre hivatkozva azt jelentette, hogy robbanószerkezet hatóereje 300 gramm trotilénak felelt meg.

Az első jelentések szerint kedden pár perccel éjfél után egy járókelő robbantott a Szavjolovszkij pályaudvar környékén a közlekedési rendőrség egy szolgálati járműve közelében.

