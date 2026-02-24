Megdöbbentő részletek derültek ki a moszkvai robbantásról – videó

Új részletek derültek ki az éjjeli, a moszkvai Szavjolovszkij pályaudva mellett történt halálos robbantásról. Az orosz Nyomozó Bizottság arról tájékoztatott, hogy az elkövető felrobbantotta magát, személyazonossága így még ismeretlen. Büntetőeljárás indult hatósági személy élete elleni merénylet és robbanószerkezet illegális birtoklása miatt. A tettes lehetséges bűntársait még keresik.

A belügyminisztérium közölte, hogy a robbantás áldozata Gyenyisz Bartuscsenko 34 éves rendőrfőhadnagy volt. A két sebesült társát kórházban ápolják, állapotuk súlyos. A TASZSZ hírügynökség a bűnüldöző szervekre hivatkozva azt jelentette, hogy robbanószerkezet hatóereje 300 gramm trotilénak felelt meg.

Az első jelentések szerint kedden pár perccel éjfél után egy járókelő robbantott a Szavjolovszkij pályaudvar környékén a közlekedési rendőrség egy szolgálati járműve közelében.