ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.67
usd:
321.61
bux:
125090.11
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orosz atomfegyverek,
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Orosz hírszerzés: London és Párizs nukleáris fegyverhez akarja juttatni Kijevet

Infostart / MTI

Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát – állította egy keddi közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtószolgálata.

„London és Párizs aktívan azon dolgozik, hogy Kijevet ilyen fegyverekkel és hozzájuk szükséges szállítóeszközökkel lássa el. Európai összetevők, berendezések és technológiák Ukrajnának való titkos átadásáról van szó ezen a területen. Lehetséges változatként a francia TN75-ös kisméretű robbanótöltet átadását fontolgatják, amely az M51.1 tengeralattjárók ballisztikus rakétájához való” – olvasható a tájékoztatásban.

Az SZVR szerint a britek és a franciák „tudatában vannak annak, hogy terveik súlyos nemzetközi jogsértést jelentenek, elsősorban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés megsértését, és a globális atomsorompó-rendszer összeomlásának kockázatával járnak", ezért azt a látszatot próbálják kelteni, "hogy Kijev nukleáris fegyverének megjelenése saját fejlesztésének eredménye”.

Az orosz kémszolgálat úgy vélekedett: London és Párizs azért szánta el magát erre a lépésre, mert tudatában van annak, hogy az ukrán hadsereg képtelen legyőzni Oroszországot, a brit és a francia elit nem hajlandó beletörődni a vereségbe, és Ukrajnát „csodafegyverrel” akarja ellátni, mert szerinte Kijev kedvezőbb feltételekben tud megállapodni a harcok lezárásáról, ha atomfegyverrel vagy legalábbis úgynevezett „piszkos” bombával rendelkezik.

Az SZVR tudni véli, hogy „Berlin bölcsen elutasította a részvételt ebben a veszélyes kalandban”.

A SZVR közleményéhez kapcsolódva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy ezt „a potenciálisan rendkívül veszélyes információt” az orosz fél szem előtt fogja tartani a folyamatban lévő tárgyalások során. Az orosz hírszerzés által nyilvánosságra hozott állítólagos terv Peszkov szerint kirívóan megsérti a nemzetközi jog minden normáját és elvét.

A Szövetségi Tanács (az orosz parlament felsőháza) a honlapján közzétett nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy az orosz nukleáris doktrína szerint „a nem atomhatalom által, de atomhatalom támogatásával elkövetett agresszió közös támadásnak minősül”, és hogy a brit és francia hatóságok „felelőtlen összeesküvése a demokratikus intézmények megkerülésével katasztrófát okozhat”.

„Az ilyen tervek megvalósítása a konfliktus hirtelen eszkalációjához vezet, közvetlen veszélyt jelent országunk biztonságára, valamint az egész európai régióra” – hangzott a dokumentum.

A felsőház felkérte az ENSZ Biztonsági Tanácsát, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ) és a Nukleáris Fegyverek Elterjedésének Megakadályozásáról szóló Szerződés Felülvizsgálati Konferenciáját, hogy mandátumának megfelelően vizsgálja ki London és Párizs szándékait.

„Az Oroszországi Föderáció szenátoraiban rendkívüli aggodalmat kelt Nagy-Britannia és Franciaország azon szándéka, hogy nukleáris robbanószerkezeteket szállítsanak Ukrajnába. (...) Ezzel kapcsolatban felszólítjuk kollégáinkat, a brit alsó- és felsőház tagjait, valamint a francia nemzetgyűlés képviselőit és a szenátus tagjait, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek megfelelő parlamenti vizsgálatot” – állt a felhívásban.

Kezdőlap    Külföld    Orosz hírszerzés: London és Párizs nukleáris fegyverhez akarja juttatni Kijevet

ukrajna

hírszerzés

atomfegyver

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: két fő tényező áll a döntés mögött

Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: két fő tényező áll a döntés mögött
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa másfél év után nyúlt hozzá a jegybanki alapkamathoz, amelyet 25 bázisponttal csökkentett. Az MNB-elnök kedd délután sajtótájékoztatón magyarázta el a döntés hátterét. Kiemelte az inflációs adatokat, a hitelezés megindulását, illetve az élelmiszerek év eleji átárazását, ám a növekedést kifejezetten alacsonynak tartja a jegybank, az ipari termelés húzza vissza. Varga Mihály részletesen kommentálta a Barátság olajvezeték ügyét. Van magánvéleménye Nagy Márton „öt bankos” bejelentéséről, de ezt jegybankelnökként nem osztja meg a nyilvánossággal.
 

Másfél év után változtatott az alapkamaton a Monetáris Tanács

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, 2026. február 23-án. A levelet a kormányfő 2026. február 24-én tette közzé közösségi oldalán.
 

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

A lengyel elnöki tanácsadó is megszólalt a magyar-ukrán olajvitával kapcsolatban

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Áramstop Ukrajna felé: a szlovák kormány tovább is menne, az ellenzék szerint hazaáruláshoz közeli a döntés

VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Kisebb ukrán ellentámadásról jönnek hírek Zaporizzsja megyéből: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok nyolc falu visszafoglalásáról adott jelentést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyobb offenzív hadjáratot nem folytat az ukrán haderő. Mikolaivben hatalmas robbanás történt, hét rendőr sérült meg, az ukrán hatóságok terrortámadás miatt indítottak nyomozást. Szlovákia leállította az Ukrajnának biztosított áramellátást, amíg a Barátság-kőolajvezetéken újra nem indul az energiahordozó forgalma. A nap folyamán Oroszország több platformon is megvádolta Ukrajnát azzal, hogy nukleáris fegyvert akarnak beszerezni nyugati támogatóiktól. Ukrajna sikeres ATAMCS-támadást jelentett Oroszország ellen kora délután, Zelenszkij elnök pedig arról beszélt: az ukrán területek mintegy 80%-a nem rendelkezik ballisztikus rakéták elleni védelemmel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt nem teszi zsebre az amerikai elnök: a közvélemény szerint komoly problémák vannak Trumppal

Ezt nem teszi zsebre az amerikai elnök: a közvélemény szerint komoly problémák vannak Trumppal

Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 16:47
Szuperválasztási év – már figyelmeztetni kell az AfD miatt
2026. február 24. 15:54
Megdöbbentő részletek derültek ki a moszkvai robbantásról – videó
×
×