A magyar katonákat nem hívták Grönlandra, pedig komoly gyakorlatot tartanak

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség nem kapott felkérést a részvételre, így magyar egységek nem lesznek jelen a szigeten. A dán vezetésű, de a NATO formális keretein kívül szervezett művelet célja a regionális biztonság megerősítése az egyre éleződő geopolitikai feszültségek közepette - írja az index.hu.

A részvétel mellett döntött többek között Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, valamint a skandináv államok és Hollandia is. A térségünkből Szlovénia két tisztet delegált a feladatok előkészítésére. A szlovén kormány indoklása szerint Grönland stratégiai jelentősége felértékelődött a szövetségesi együttműködésben.

Ezzel szemben

Olaszország határozottan elzárkózott a részvételtől.

Guido Crosetto védelmi miniszter szerint néhány tucat katona vezénylése nem szavatolja a Nyugat biztonságát, az akciót pedig szimbolikusnak és hatástalannak nevezte. Az olasz kormány szerint Grönland függetlenségét nem jelképes katonai jelenléttel, hanem az Európai Unió és a NATO szorosabb politikai együttműködésével kell garantálni.

A hadgyakorlat hátterében Donald Trump amerikai elnök korábbi és ismétlődő követelése áll, aki nemzetbiztonsági okokra hivatkozva szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok szerezzen tulajdonjogot Grönland felett. Mette Frederiksen dán kormányfő válaszul tartós NATO-jelenlétet kért a térségbe, a baltikumi missziókhoz hasonló modell alapján, hogy ellensúlyozzák az orosz és kínai törekvéseket.

Párizs eközben egy átfogóbb, amerikai bevonással megvalósuló hivatalos NATO-hadgyakorlatot javasolt, amely bizonyítaná az európai szövetségesek elkötelezettségét az északi-sarkvidéki biztonság iránt.