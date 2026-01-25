ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hans Egede dánnorvég evangélikus misszionárius szobra a dán zászló mellett a grönlandi fõvárosban, Nuukban 2025. március 7-én. A Dániához tartozó Grönlandon március 11-én tartanak parlamenti választásokat. Grönlandnak, a világ legnagyobb szigetének területét 80 százalékban egész évben jég borítja. A szigetország a világ legnagyobb kiaknázatlan ritkaföldfém-kincsével rendelkezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

A magyar katonákat nem hívták Grönlandra, pedig komoly gyakorlatot tartanak

Infostart

Magyarország nem vesz részt a Dánia által kezdeményezett többnemzeti grönlandi hadgyakorlaton – tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium (HM) szerkesztőségünket. Miközben több európai állam és Szlovénia is képviselteti magát az Északi-sarkvidéken, Olaszország éles kritikával illette a kezdeményezést, az Egyesült Államok pedig továbbra is igényt formál a sziget feletti ellenőrzésre.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség nem kapott felkérést a részvételre, így magyar egységek nem lesznek jelen a szigeten. A dán vezetésű, de a NATO formális keretein kívül szervezett művelet célja a regionális biztonság megerősítése az egyre éleződő geopolitikai feszültségek közepette - írja az index.hu.

A részvétel mellett döntött többek között Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, valamint a skandináv államok és Hollandia is. A térségünkből Szlovénia két tisztet delegált a feladatok előkészítésére. A szlovén kormány indoklása szerint Grönland stratégiai jelentősége felértékelődött a szövetségesi együttműködésben.

Ezzel szemben

Olaszország határozottan elzárkózott a részvételtől.

Guido Crosetto védelmi miniszter szerint néhány tucat katona vezénylése nem szavatolja a Nyugat biztonságát, az akciót pedig szimbolikusnak és hatástalannak nevezte. Az olasz kormány szerint Grönland függetlenségét nem jelképes katonai jelenléttel, hanem az Európai Unió és a NATO szorosabb politikai együttműködésével kell garantálni.

A hadgyakorlat hátterében Donald Trump amerikai elnök korábbi és ismétlődő követelése áll, aki nemzetbiztonsági okokra hivatkozva szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok szerezzen tulajdonjogot Grönland felett. Mette Frederiksen dán kormányfő válaszul tartós NATO-jelenlétet kért a térségbe, a baltikumi missziókhoz hasonló modell alapján, hogy ellensúlyozzák az orosz és kínai törekvéseket.

Párizs eközben egy átfogóbb, amerikai bevonással megvalósuló hivatalos NATO-hadgyakorlatot javasolt, amely bizonyítaná az európai szövetségesek elkötelezettségét az északi-sarkvidéki biztonság iránt.

Kezdőlap    Külföld    A magyar katonákat nem hívták Grönlandra, pedig komoly gyakorlatot tartanak

grönland

magyar honvédség

hadgyakorlat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szerbia–Magyarország 9:6
Eb-döntő élőben

Szerbia–Magyarország 9:6
A Varga Zsolt által irányított magyar férfi vízilabda-válogatott a házigazda szerbekkel találkozik az Európa-bajnokság döntőjében. A csoportszakaszban találkozott már a két csapat, akkor a szerbek nyertek.
Kőeső esett Hawaii-on

Kőeső esett Hawaii-on

A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja az egymilliót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
This is an inflection point, says Walz as he urges Trump to remove agents after Minnesota shooting

This is an inflection point, says Walz as he urges Trump to remove agents after Minnesota shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 21:13
Az ukrán elnök 100 százalékról beszélt
2026. január 25. 20:00
Öt nap káosz jön Belgiumban
×
×
×
×