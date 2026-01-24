Moszkva nagy szorításba kerül hamarosan

Rendkívül hideg lesz Moszkvában vasárnap hajnalban - figyelmeztetett az orosz meteorológiai szolgálat szombaton.

Moszkvában vasárnap hajnal mínusz 24 fokig csökkenhet a hőmérséklet, de az orosz főváros környékén akár mínusz 29 fokot is mérhetnek. Ez 10-14 fokkal hidegebb, mint az ilyenkor szokásos.

Szombaton napközben a "legmelegebb" órákban is csak mínusz 20 fok lesz.

Nyitókép: Hatalmas hófal Moszkvában a Miusszkaja téren 2026. január 14-én. A fal úgy keletkezett, hogy az orosz főváros sugárútjairól letakarított hó egy részét ide szállították. Photo by Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images