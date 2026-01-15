ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 15. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Hatalmas robbanás a szlovén fő sztrádán

Infostart

Egy tartálykocsi robbanása miatt lezárták az A1-est Ausztriához közel. Térfigyelő kamerák felvételei alapján a jármű a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt.

Felrobbant egy tartálykocsi egy közúti balesetben csütörtök reggel Szlovénia keleti részén, a stájerországi régióban, az A1-es autópályán. A baleset miatt az autópályát lezárták a Slovenske Konjice és a Slovenska Bistrica csomópont között.

A rendőrség közlése szerint a baleset helyszínén tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, hogy a balesetben érintettek közül bárki megsérült-e.

Nem hivatalos információk szerint – amelyeket a Radio Rogla közölt – a tartálykocsi egy kisteherautóval ütközött, majd kigyulladt és felrobbant. Térfigyelő kamerák felvételei alapján a jármű a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt.

A hatóságok a forgalmat elterelik, a lezárás időtartamáról egyelőre nincs hivatalos információ. A rendőrség és a katasztrófavédelem további tájékoztatást ígért.

