Már halálos áldozata is van a szlovéniai autópályán történt robbanásnak – videó

A rendőrség tájékoztatása szerint az üzemanyagot szállító tartálykocsi felborult, átsodródott a szemközti pályatestre, ahol egy kisteherautóval ütközött, majd felrobbant. A helyszínen életét vesztette a kisteherautó vezetője, a sérültek pedig a tartálykocsi sofőrje és a furgon egyik utasa. A baleset után keletkezett tüzet a tűzoltók eloltották.

A Radio Rogla beszámolója szerint a térfigyelő kamerák felvételei alapján a tartálykocsi a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt.

A hatóságok a forgalmat elterelik, a lezárás időtartamáról egyelőre nincs hivatalos információ. A rendőrség és a katasztrófavédelem további tájékoztatást ígért.