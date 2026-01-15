ARÉNA - PODCASTOK
Egy tartálykocsi robbanása miatt lezárták az A1-est Ausztriához közel. Térfigyelő kamerák felvételei alapján a jármű a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt.
Már halálos áldozata is van a szlovéniai autópályán történt robbanásnak – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Felrobbant egy tartálykocsi egy közúti balesetben csütörtök reggel Szlovénia keleti részén, a stájerországi régióban, az A1-es autópályán. A baleset miatt az autópályát lezárták a Slovenske Konjice és a Slovenska Bistrica csomópontok között. A rendőrség közlése szerint a balesetnek egy halálos áldozata van, két ember pedig megsérült.

A rendőrség tájékoztatása szerint az üzemanyagot szállító tartálykocsi felborult, átsodródott a szemközti pályatestre, ahol egy kisteherautóval ütközött, majd felrobbant. A helyszínen életét vesztette a kisteherautó vezetője, a sérültek pedig a tartálykocsi sofőrje és a furgon egyik utasa. A baleset után keletkezett tüzet a tűzoltók eloltották.

A Radio Rogla beszámolója szerint a térfigyelő kamerák felvételei alapján a tartálykocsi a Petrol szlovén olajipari vállalat járműve volt.

A hatóságok a forgalmat elterelik, a lezárás időtartamáról egyelőre nincs hivatalos információ. A rendőrség és a katasztrófavédelem további tájékoztatást ígért.

