Donald Trump amerikai elnök az 1980-ban olimpiai bajnokságot nyerõ amerikai jégkorong-válogatott kitüntetésérõl szóló elnöki rendelet aláírásán a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. december 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Francis Chung/Pool

Donald Trump: Venezuela maradjon OPEC-tag!

Infostart / MTI

Az amerikai elnök szerint előnyösebb volna az ország számára, ha megőrizné tagságát az olajkereskedelmi szervezetben, bár azt nem tudja, hogy ez az Egyesült Államoknak is kedvező lenne-e.

Donald Trump szerint Venezuelának célszerű lenne az OPEC tagjának maradnia, ugyanakkor elmondása szerint nem világos számára, hogy ez az Egyesült Államok érdekeit szolgálja-e. A kérdésről Washington eddig nem egyeztetett Caracassal.

Az elnök a Reuters hírügynökségnek adott interjúban annak a véleményének adott hangot, hogy Venezuela számára előnyösebb volna az OPEC-tagság fenntartása, de mint megjegyezte, nem tudja megítélni, hogy ez az Egyesült Államoknak is kedvező lenne-e. Hozzátette, hogy a témát az amerikai kormányzat eddig nem vitatta meg a venezuelai féllel.

Venezuela az OPEC alapító tagja, a világ egyik legnagyobb nyersolajkészletével rendelkezik, ám a gazdasági válság és a szankciók miatt az elmúlt években drasztikusan visszaesett a kitermelése.

Donald Trump kormánya a hónap elején Nicolás Maduro elnök eltávolításával végrehajtott hatalomváltást követően az ország olajiparának ellenőrzésére törekszik az ágazat újjáépítése és a caracasi kormányra gyakorolt nyomás érdekében.

Arra a kérdésre, hogy egy amerikai befolyás alatt álló venezuelai olajpolitika mellett az ország betartaná-e az OPEC kitermelési kvótáit, Donald Trump azt felelte, a felvetés korai, és nem az ő hatásköre.

Az amerikai ellenőrzés és a jövőbeli kapacitásbővítő beruházások feszültséget okozhatnak az OPEC-en belül, különösen akkor, ha Washington a termelés növelését szorgalmazza, miközben a kartell az árak támogatása érdekében annak visszafogására készül. Az OPEC-en belül a döntések kollektívek ugyan, de a legnagyobb exportőr, Szaúd-Arábia, meghatározó szerepet játszik benne.

