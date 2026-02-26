Új alkalmazás véd a kémkedésre is alkalmas okoseszközöktől

Az okosszemüvegek komoly aggályaira vet fel kérdéseket az eszközökbe szerelt kamerák, ami nagy felbontású felvételeket rögzít. Sokan attól tartanak, hogy a rosszindulatú felhasználók visszaélhetnek a készülékkel, és beleegyezésük nélkül készíthetnek róluk képeket – írja a HVG.hu.

Különös figyelmet érdemel, hogy a Meta arra készül: arcfelismerő technológiát szerel saját készülékébe. A 404 Media beszámolója szerint ennek kivédésére olyan szoftver készült el, ami riasztást küld a felhasználó mobiljára, ha a közelben valaki okosszemüveget használ. Az alkalmazás, már felkerült a Google Play áruházába is.

A cikk szerint a Nearby Glasses applikáció érzékeli az okosszemüvegek által kibocsátott egyedi Bluetooth-jelet, így a rendszer képes arra, hogy push értesítést küldjön a felhasználónak.