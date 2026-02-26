Hiába a vészfékezés, végül belerohant maga előtt a sorba, egy ember halálát okozva ezzel – videó

A Tatabányai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása vétsége miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – későn észlelte a forgalmi torlódást, emiatt az előtte álló gépkocsinak ütközött – írja közleményében a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint az elkövető 2025. június 2-án az M1 autópályán, Budapest felől Győr irányába a külső forgalmi sávban vezette a nyergesvontatóból és a hozzákapcsolt félpótkocsiból álló járműszerelvényt. Ezzel azonos időben, az M1 autópálya külső forgalmi sávjában, az elkövető előtt és a haladási irányával egyezően közlekedett a sértett a tehergépkocsijával. Az autópályán munkavégzés miatt forgalmi torlódás alakult ki, így sértett a külső forgalmi sávban, az előtte lassító, majd megálló járműszerelvény mögött – mindkét oldali irányjelzőjének egyidejű működtetése mellett – megállt.

Az elkövető késedelmesen észlelte az előtte megállt tehergépkocsit, emiatt vészfékezéssel kísérelte meg elkerülni az ütközést, azonban a sértett tehergépkocsija hátsó részének ütközött. A nagy erejű lökés hatására a vétlen jármű az előtte szintén álló helyzetű járműszerelvény pótkocsijának csapódott. A balesetben a sértett a helyszínen elhunyt.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatai Járásbíróság a férfit végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetésre, valamint közúti járművezetéstől eltiltásra ítélje.

Hivatalos Facebook-oldalán az ügyészség a forgalomfigyelő kamera által rögzített felvételt is közölte az esetről.