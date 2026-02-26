ARÉNA - PODCASTOK
Szexuálisan zsákmányolt ki lányokat egy girincsi férfi, és kábítószerrel látta el őket, a rendőrök elfogták és őrizetbe vették.
Nyitókép: Police.hu

Szexapartman „üzemeltetőjére” csapott le a rendőrség

Infostart

Szexuálisan zsákmányolt ki lányokat egy girincsi férfi, és kábítószerrel látta el őket, a rendőrök elfogták és őrizetbe vették.

Emberkereskedelem és kényszermunka, prostitúció elősegítése, illetve kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 42 éves girincsi férfival szemben – olvasható a police.hu-n.

Mint írják, a február 13-i elfogását megelőzően nőket, köztük kiskorú lányokat futtatott Tiszaújvárosban és egy girincsi apartmanban. Elvette tőlük a bevételt, és drogot biztosított nekik.

A girincsi házban tartott kutatás során a hatóság kábítószergyanús anyaggal szennyezett okmányt, fogyasztáshoz szükséges eszközt, továbbá csaknem félmillió forintot, arany ékszereket és mobiltelefonokat foglalt le, továbbá egy bankszámlát is zár alá vett. A nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A Miskolci Rendőrkapitányság a büntetőeljárás mellett közigazgatásit is indított, melyben az illegális kábítószer-kereskedelemhez köthető apartman ideiglenes bezáratásáról határozott.

×