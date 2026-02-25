ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.76
usd:
319.14
bux:
126274.96
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Lövésre utaló lyukat fedeztek fel egy amerikai utasszállítón

Infostart / MTI

Feltételezett golyónyomot találtak az American Airlines amerikai légitársaság egyik, a kolumbiai Medellínből Miamiba érkező repülőgépén – jelentették szerdán amerikai sajtóforrások.

A vállalat közleménye szerint a karbantartók a földet érést követő rutinellenőrzés során bukkantak egy lyukra a géptest jobb szárnyánál, és hozzátették, hogy a vizsgálatba minden érintett hatóságot bevontak.

Az American Airlines kiemelte, hogy sérülés nem történt, a pilóták pedig az út során semmiféle meghibásodást nem észleltek.

A légijáratokat követő online adatbázis, a Flightradar24 adatai szerint a Boeing 737 MAX 8 típusú gép vasárnap repült Miamiból Medellínbe, majd hétfő délután tért vissza. Az American Airlines azt közölte, hogy a gép hétfő este, immár utasok nélkül a légitársaság székhelyére, Dallasba repült további karbantartásra.

Az Egyesült Államok 2024 novemberében egy hónap időtartamra felfüggesztett minden, Haitiba tartó polgári repülőjáratot, miután ott három repülőgépre is rálőttek.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Lövésre utaló lyukat fedeztek fel egy amerikai utasszállítón

repülőgép

kolumbia

american airlines

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére
A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Szakértő: a 20. szankciós csomag példátlan helyzet elé állíthatja Magyarországot

Orbán Viktor: az európai vezetők a háború folytatásáról állapodtak meg Volodimir Zelenszkijjel

Ukrajna tüzérségi ellátásának felét Csehország biztosítja

„Megvan az árszabásuk” – részletek az ukrajnai kényszersorozásokról

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorra dönti a csúcsokat a forintárfolyam

Sorra dönti a csúcsokat a forintárfolyam

Erős maradt a forint a keddi kamatcsökkentés után is, az euróval és a dollárral szemben is fontos szintek közelében kezdte a szerdai napot a magyar deviza miután az MNB 25 bázisponttal 6,25 százalékra vágta az alapkamatot. A nemzetközi devizapiacon közben az euró is erősödik a dollárral szemben, ami erősen meghatározhatja a forint pályáját is. A japán jen gyenge, a jüan hároméves csúcson – a kérdés most az, meddig tarthat ki a forint lendülete a lazítási pálya árnyékában. A lendület egyelőre megvan: délelőtt már 2023 novembere óta nem látott csúcsra erősödött a magyar deviza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt: 44 napig volt állása az edzőnek, hamar megszabadultak tőle

Ennyi volt: 44 napig volt állása az edzőnek, hamar megszabadultak tőle

A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

The BBC's Anthony Zurcher says the US president appealed to his base and taunted his opponents in a marathon speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 11:37
„Megvan az árszabásuk” – részletek az ukrajnai kényszersorozásokról
2026. február 25. 10:24
Egy fogoly miatt kemény üzengetésbe kezdett Japán és Irán
×
×