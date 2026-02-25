Lövésre utaló lyukat fedeztek fel egy amerikai utasszállítón

A vállalat közleménye szerint a karbantartók a földet érést követő rutinellenőrzés során bukkantak egy lyukra a géptest jobb szárnyánál, és hozzátették, hogy a vizsgálatba minden érintett hatóságot bevontak.

Az American Airlines kiemelte, hogy sérülés nem történt, a pilóták pedig az út során semmiféle meghibásodást nem észleltek.

A légijáratokat követő online adatbázis, a Flightradar24 adatai szerint a Boeing 737 MAX 8 típusú gép vasárnap repült Miamiból Medellínbe, majd hétfő délután tért vissza. Az American Airlines azt közölte, hogy a gép hétfő este, immár utasok nélkül a légitársaság székhelyére, Dallasba repült további karbantartásra.

Az Egyesült Államok 2024 novemberében egy hónap időtartamra felfüggesztett minden, Haitiba tartó polgári repülőjáratot, miután ott három repülőgépre is rálőttek.

(Nyitóképünk illusztráció.)