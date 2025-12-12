Vallomást tett az államcsínyre készülő birodalmi polgárok vezetője

A vádak súlyukat tekintve egyedülállóak a szövetségi köztársaság történetében. A legfőbb ügyészség szerint a csoport azt tervezte, hogy felszámolja a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára szervezi át az országot.

A szélsőjobboldali csoport 2021 novembere óta készítette elő az államcsínyt, amelyet erőszakkal akart végrehajtani.

A vezetőjüknek tartott, „Reuss hercegnek” titulált Heinrich Prinz Reuss türingiai ingatlanvállalkozó 2022 vége óta több társával együtt őrizetben van.



A korábbi beszámolók szerint azt tervezték, hogy a villamosenergia-ellátó hálózatra mért csapásokkal polgárháborús állapotokat idéznek elő, elfoglalják a berlini Reichstagot, azaz a Bundestag székhelyét, és a szövetségi kormány leváltásával magukhoz ragadják a hatalmat. A csoport vezetői egy úgynevezett tanácsot alakítottak, amely a kormány helyére lépett volna.

Állítólag egyfajta „halállistával” is rendelkeztek, amelyen legfőbb ellenségeik neve szerepelt, köztük Olaf Scholz kancelláré is. A tagoknak, valamint a szimpatizánsoknak egy „titoktartási nyilatkozatot” is alá kellett írniuk.

A beszámolók szerint egyes esetekben a hazaárulás és a fegyvertartási törvény megsértése is a vádak között szerepel.

A legfőbb vádpont szerint a rendszer erőszakos megdöntését tervezték. Céljuk az volt, hogy az általuk létrehozott „titkos társaság” felszabadítsa az országot. 2022 áprilisában állítólag lőfegyveres kiképzést is tartottak. Úgy hírlik, a csoport különböző rejtekhelyein állítólag nagy mennyiségű lőfegyverre, szúró- és vágófegyverre, továbbá csaknem 150 ezer lőszerre bukkantak.

Reussnak egy átmeneti időszakra államfői tisztséget szántak, a többi között a volt szövetséges államokkal, különösen Oroszországgal kellett volna „békeszerződésekről” tárgyalnia.

Az alkotmányvédelmi hivatal korábbi adatai szerint mintegy 23 ezren tartoztak a csoporthoz, amelynek számos szimpatizánsa is volt

A „hercegként” említett frankfurti vállalkozóval az élen 2022 decembere óta összesen huszonöten állnak a bíróság előtt. A vádlottak száma miatt ügyüket három regionális felsőfokú bíróság tárgyalja Frankfurtban, Stuttgartban és Münchenben. A főkolomposok tárgyalása Frankfurtban zajlik.

Az ARD közszolgálati médium tudósítása szerint Reuss a tárgyalás 100. napján tagadta, hogy a csoport államcsínyt tervezett volna. Állítása szerint soha nem vett részt erőszakos puccs tervezésében. Azt azonban elismerte, hogy – mint idézték – egy titkos katonai szervezetet akartak létrehozni.

Tagadta azt is, hogy tudomása lett volna a Reichstag épületének fegyveres ostromára vonatkozó tervekről. Soha nem is látta a több vádlott társa által az épületről készített fotókat, videókat. „Egy ilyen cselekedetet idiótaságnak tartottam volna” – hangoztatta többek között. Magát az információs terror áldozatának nevezte, akit vádlott társai is félrevezettek.

Mindezt pedig azzal fűszerezte meg, hogy „soha nem volt Reichsbürger, azaz a Birodalom állampolgára”.

Tanúvallomása december 17-én folytatódik.