Mintha kettévágták volna az országot

A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombat délután azt írta: a frontrendszerhez és a mediterrán ciklonhoz tartozó terebélyes felhő- és csapadékrendszer jelentősen befolyásolja a hőmérséklet alakulását, hatására az ország nagy részén 10 és 17 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

Ennél melegebbet, 20 fok fölötti értékeket is mérnek a ciklon „meleg” oldalán a keleti, északkeleti határ közelében, ugyanis arrafelé hosszabb időre is felszakadt a felhőzet, emiatt azonban labilissá vált a légállapot, amely kedvezővé tette a feltételeket zivatarok kialakulásához is.

Facebook/HungaroMet

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat kora délután a Zala vármegyei Nemesbük meteorológiai állomásán mérték a leghidegebbet, itt 10,0 fok volt, míg a keleti határ mentén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszaszalkán 22,5 fokot mutattak a hőmérők.