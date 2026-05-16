Felszállás közben letért a pályáról egy utasszállító Horvátországban – videó

Az incidens 13.30 körül történt a Frankfurtba tartó járattal. Az Airbus A220-300-as repülőgép felszálláshoz készülve egyelőre ismeretlen okból letért a pályáról, és egyik felével a pálya melletti füves területen állt meg.

A fedélzeten a Croatia Airlines szerint 130 utas, valamint két pilóta és három légiutas-kísérő tartózkodott. A spliti repülőtér 132 utasról számolt be. Az utasok és a személyzet tagjai sértetlenül el tudták hagyni a gépet, a légitársaság szerint valamennyien jól vannak.

A repülőtér közlése szerint a gép megrongálódott, amikor nekiütközött a függőleges pályajelzőnek és a futópálya szegélyének. A műszaki szolgálatok dolgoznak a gép elvontatásán.

Navodno je novi Airbus Croatie Airlines nakon otkaza motora pri polijetanju u Splitu, imao privremeni runway excursion, zdrobio znak, i vratio se natrag na pistu. Volio bih znati je li ovo AI ili ne. pic.twitter.com/p7fsdeCqV5 — Harvey ?? (@captainhrhb402) May 16, 2026

A Croatia Airlines közölte, hogy a személyzet az előírt biztonsági eljárásoknak megfelelően állította meg a repülőgépet. Az utasok a repülőtér termináljában várakoztak, és segítséget kaptak továbbutazásuk megszervezéséhez.

A repülőtér együttműködik a horvát polgári légiközlekedési hatósággal és a balesetvizsgáló hivatallal, amelyeket értesítettek az esetről.