Nyitókép: Facebook/Magyar Vitorlás Szövetség

Újabb abszolút rekord a Balatonon – videó

Infostart / MTI

A Vitorlás téren tartott délelőtti ünnepség az ifjú vitorlázók látványos, zászlós bevonulásával indult – közölte a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ).

Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszöntőjében kiemelte az aktív sportélet folytonosságát, emlékeztetve a jelenlévőket: vitorlázni mindig kell, függetlenül attól, hogy éppen süt a nap vagy esik az eső.

Gellér László, az MVSZ elnöke arról beszélt, hogy a magyar vitorlázásnak – a világkupa-versenyeken, az olimpiai osztályokban és az utánpótlás-világversenyeken elért stabil eredmények révén – egyértelműen helye van a nemzetközi élvonalban. Az elnök a sportszakmai sikerek mellett a sportág etikai alapértékeire is felhívta a figyelmet.

„A vitorlázás nem pusztán technikai vagy fizikai sport. A vitorlázás karaktert formál, megtanít döntést hozni, felelősséget vállalni, tisztelni a természetet és tisztelni egymást. Ez egy olyan közeg, ahol az ellenfél nem ellenség, hanem partner a versenyben, ahol a szabályok betartása nem kényszer, hanem belső igény” – fogalmazott az elnök.

A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont és ezzel jelképesen is elkezdődött az idei vitorlás szezon.

A Balatoni Évadnyitó Nagydíjon, amelyen 38 osztály 157 vitorlása vágott neki a Balatonfüred-Alsóörs-Tihany-Balatonfüred útvonalnak, 147 hajó futott be. Az abszolút győzelmet a Józsa Márton vezette Raiffeisen Audi Fifty-Fifty katamarán csapata szerezte meg 36 perc 52 másodperces idővel.

Embert próbáló körülmények között, de nagyszerű versenyzéssel zárult a 2026-os Balatoni Évadnyitó Nagydíj – tudósított a Magyar Vitorlás Szövetség a Facebookon. Eső és erősödő szél tette próbára a szezon első nagyhajós megmérettetésének indulóit, de a hazai vitorlástársadalom felkészültségét jól mutatja, hogy a 157 nevezőből 147 egység sikeresen teljesítette a Balatonfüred – Alsóörs – Tihany – Balatonfüred távot, méghozzá még a komolyabb vihar megérkezése előtt – írták.

„Józsa Márton csapata a téli technikai fejlesztésekkel, valamint a fedélzeten frissen bemutatkozó fiatal utánpótlás-tehetségekkel is tökéletes összhangban működött, lenyűgöző, 36 perc 52 másodperces idővel értek célba” – olvasható a bejegyzésben. A dobogó második fokára a Virág Flóra kormányozta KÜRT – Team Kaáli, míg a harmadikra a Vándor Róbert irányította RSM állhatott fel.

Az egytestű hajók rendkívül szoros küzdelméből a Quantum Sails Trentasette került ki győztesen, a klasszikus flottában pedig a Capella bizonyult a leggyorsabbnak.

