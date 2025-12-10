Klujber Katrin: mindannyiunkat motivál, hogy telt ház előtt legyőzzük a házigazda hollandokat

A magyar női kézilabda-válogatott ma este hat órától, Rotterdamban a társházigazda Hollandiával játszik a legjobb négy közé jutásért a világbajnokságon. Golovin Vlagyimir csapata legutóbb a párizsi olimpia csoportkörének utolsó fordulójában csapott össze a hollandokkal, akkor négy góllal Angela Malesteinék győztek. A hollandok elleni örökmérleg (41 győzelem és 7 vereség) a magyaroknak kedvez, de az elmúlt évek világversenyein többször is nagyon jól szerepeltek a németalföldiek, ráadásul kiváló, az európai kupaporondon is rendre bizonyító játékosok alkotják a keretüket.

A magyar válogatott tizenkét év után jutott be újra a legjobb nyolc közé a világbajnokságon, de Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nem elégszik meg ennyivel, a vb-n eddig hibátlan társházigazda ellen is nyerni szeretne. A szakember az InfoRádióban azt mondta, játékosai számára nem jelent terhet, hogy az ellenfél hazai közönség előtt játszhat. Mint fogalmazott, a torna záró szakaszában már minden mérkőzés nagy kihívást jelent,

a legjobb nyolc között pedig már csak olyan csapatok vannak, amelyek ellen csak akkor lehet győzni, ha minimalizálják a hibákat és végig koncentráltan, összeszedetten játszanak.

Golovin Vlagyimir hozzátette: az eddigi tapasztalatok alapján nem okozhat gondot, hogy a közönség nagy része az ellenfélnek fog szurkolni, sőt játékosai még motiváltabbá válnak, ha telt ház van, mert így közel kerülhetnek a csúcsteljesítményhez. Korábban erre többször is volt pozitív példa. Márpedig a hollandok ellen valószínűleg szükség lesz arra, hogy minél több magyar játékos hozza a csúcsformáját vagy megközelítse azt.

A szakvezető jelezte, hogy a két együttes nagyon jól ismeri egymást, ezért a felkészüléssel nem volt gond. Mint mondta, több játékosa csapattársként vagy ellenfélként klubszinten is játszott a hollandokkal, és bizonyos játékelemek azért a válogatott meccseken is visszaköszönnek. Ezeket igyekeztek kielemezni, és bízik benne, hogy mindez az előnyükre válhat, bár vélhetően az ellenfél is sokat videózott a mai meccs előtt. Ezzel együtt nem gondolja azt, hogy az döntené el a meccset, mennyire ismerik egymást.

A csapatkapitány, Klujber Katrin hangsúlyozta: a válogatottnak az erős, összetartó közösség a fő ereje. Az Eb-bronzérmes jobbátlövő szerint korábban már többször megmutatták, hogy együtt mire képesek. Az együtt szót kihangsúlyozta, és azt mondta, a korábbi sikerek annak voltak köszönhetőek, hogy mindenki egy irányba húzta a szekeret.

„Már évek óta az a legnagyobb erősségünk, ahogy egymás kezét megfogjuk, és megyünk előre, küzdünk egymásért.

Fiatal csapatunk van, de sokan játszottunk már sok-sok kemény nemzetközi mérkőzést, úgyhogy azért némi rutinnal mi is rendelkezünk” – fejtegette a Ferencváros játékosa.

Az átlövő arra is kitért, hogy mindenkit nagyon motivál a telt házas összecsapás. Azt látta a csapattársain, hogy nagyon várják már a hollandok elleni meccset. Mindenkire pozitívan hat, hogy egy ilyen, vélhetően nagyon kemény mérkőzés következik. Klujber Katrin szerint a dánok ellen sem volt ez másképp, és azt gondolja, jól helytálltak, után pedig volt idő a pihenésre. Jól is jött a lazítás, és a pihenőnapokat igyekeztek arra használni, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak, kiengedjenek, egy rövid időre „elengedjék” a kézilabdát. Szerda reggel viszont már mindenki úgy kelt, hogy teljesen a sorsdöntő mérkőzésre fókuszált, és a csapatkapitány elmondása szerint nagyon várják, hogy egy telt házas összecsapáson megmutathassák, mit tudnak.