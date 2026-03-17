2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Deutsch Tamás, fideszes-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselõcsoportjának vezetõje (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma elõtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Deutsch Tamás: az Európai Unióban a magyar modell a sikeres

Infostart / MTI

Létezik sikeres modell az Európai Unióban, az pedig mind a migrációt, mind a népesedést, mind a gazdaságot tekintve a magyar modell – mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Tiszacsegén.

Deutsch Tamás a kormánypárti politikusok országjárásának hajdú-bihari állomásán úgy fogalmazott, hogy 2015-ben, amikor migránsok özönlötték el Európát, egyedül Magyarország tudott a józan eszére hallgatni, és népszavazással megerősítve úgy határozott, hogy betartva az európai szabályokat, „mi döntjük el, kivel akarunk együtt élni”.

A népesedési probléma kapcsán modellértékűnek nevezte a magyar családtámogatási rendszert, valamint a munkaalapú magyar gazdasági modellt, amelynek eredményeként 2010-hez képest megduplázódott Magyarország gazdasági teljesítménye.

Az ukrajnai háborúra kitérve Deutsch Tamás azt mondta, „nemet mondunk az ukrajnai háború támogatására, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem diplomáciai eszközzel nem vagyunk hajlandóak a háborút támogató európai országok sorába lépni, békepárti politikát képviselünk”. Hozzátette: ahogy a migráció ügyében, úgy a háború kérdésében is eszelős nyomás helyeződik Magyarországra Brüsszelből, hogy „változtassunk a békepárti álláspontunkon, és szálljunk be a háborút támogató országok körébe, fegyverrel és pénzzel is”.

„Ez a nyomás Brüsszelből diplomáciai nyomásként, kötelezettségszegési eljárásokban testet öltő nyomásként, és a Magyarországnak jog szerint járó európai uniós források zárolásával ölt testet”, ami nyílt politikai zsarolás – tette hozzá, megjegyezve, hogy „belül is egyre brutálisabb nyomásgyakorlással egészül ki a durva diplomáciai nyomás”. Közölte a miniszterelnököt és családját megfenyegették, Kijev „olajblokádot” vezetett be, amivel az a szándéka, hogy beavatkozzon a magyar választási kampányba, hogy általa kedvezőnek gondolt politikai közhangulatot alakítson ki egy energiaválsággal, és az az ukrán érdekeket képviselő Tisza Párt politikai esélyeit javítsa.

A fideszes politikus „a teljes lelepleződés napjának” nevezte március 16-át, amikor a Tisza Párt március 15-i rendezvényére meghívott „nyíltan magyarellenes európai parlamenti képviselő”, Daniel Freund „kikotyogta”, hogy a „Tisza Párt valójában egy ukránbarát kormányt akar”: „kifogástalan lelkesedéssel elmondta, hogy a Tisza Párt pénzzel, fegyverrel és politikai értelemben is támogatni fogja az ukrajnai háborúskodást, és Magyar Péter meg fogja hozni azt a döntést, ha döntési helyzetbe kerülne, hogy Magyarországot leválasztja az olcsó orosz kőolaj- és földgáz-energiaforrásokról, ezzel kivégzi a magyar családok számára nélkülözhetetlen rezsicsökkentést”.

„A Tiszára szavazni képes, a Tisza támogatásán gondolkodó honfitársaimnak szólok” – mondta Deutsch Tamás, kijelentve: van 27 nap a választásokig, értsenek már szót: „az általuk kedvesnek gondolt párt olyan döntést akar hozni, amibe belegebed az összes magyar család”.

Az ő pénzüket, a Tisza-szavazók pénzét is egy megszorító csomag keretében el fogják venni, és ebből fogják Brüsszelen keresztül az ukrajnai háborúskodást finanszírozni, magyar katonákat küldenek Ukrajnába, és ha annak a brüsszeli is kijevi követelésnek eleget tenne a magyar kormány, hogy Magyarország nem szerez be a lehető legolcsóbb áron orosz energiaforrásokat, akkor kivégzik a rezsicsökkentést – állította.

A magyarok érdeke a békepárti politika – mondta a politikus, aki a kormánypártok jelöltjeinek támogatását szorgalmazta Tiszacsegén.

Bodó Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje a béke, a fejlődés és a közösségteremtés fontosságát hangoztatta.

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

A koszovói kormány szerint a Szerbia által Kínától beszerzett szuperszonikus levegő-föld rakéták nemcsak Koszovóra, hanem az egész balkáni térségre fenyegetést jelentenek, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre - közölte Ejup Maqedonci koszovói védelmi miniszter.

Az eurót reggel hét órakor 391,34 forinton jegyezték az előző esti 391,26 forint után.

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

