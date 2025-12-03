Terrorvád: lekapcsolták az Iszlám Állam két feltételezett tagját Németországban

A két iraki férfit a német szövetségi bűnügyi rendőrség fogta el kedden, majd a karlsruhei Szövetségi Bíróság vizsgálóbírója rendelte el előzetes letartóztatásukat.

A hatóságok külföldi terrorszervezetben való tagsággal vádolják őket, mivel a nyomozás szerint 2016-ban és 2017-ben hónapokig dolgoztak Irakban az Iszlám Állam megbízásából.

A német szövetségi ügyészség azzal gyanúsítja őket, hogy egyikük a terrorszervezet harcosa volt, a másik férfi pedig egy, az iszlám jogot alkalmazó, úgynevezett saría-bizottságnak dolgozott.

Kedden házkutatást tartottak a két férfinál Trierben és Delbrückben, valamint további három gyanúsítottnál Kölnben, Chemnitzben és Wittmundban.