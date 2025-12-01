ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápát (k) Joseph Aun libanoni elnök (k) és a felesége, Nehmat Aun fogadja a Bejrúti Nemzetközi Repülõtéren 2025. november 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Huszein Malla

Leó pápa a palesztin állam létrehozását sürgeti

Infostart

Leó pápa szerint az izreali-palesztin konfliktus megoldásának egyik kulcsa az lenne, hogy létrejöjjön az önálló palesztin állam.

A római katolikus egyházfő vasárnap beszélt az önálló palesztin állam fontosságáról, amikor egy Törökországból Libanonba tartó repülőgépen sajtótájékoztatót tartott.

Tudjuk, hogy Izrael jelenleg nem fogadja el ezt a megoldást, de szerintünk ez az egyetlen út írja a Reuters alapján a 24.hu.

Izrael is a barátunk és szeretnénk a két fél között a béke hangja lenni, és elősegíteni a konfliktus lezárását úgy, hogy azt mindkét fél igazságosnak érezze – hangsúlyozta a pápa, aki idén már korábban is élesen kritizálta Izrael gázai hadjáratát.

A pápa első útja Törökországba vezetett, ahová csütörtökön érkezett, de vasárnap már tovább is indult Libanonba.

XIV. Leó a látogatás alkalmával találkozott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is, akivel mind az izaeli-palesztin, mind az orosz-ukrán konfliktusról beszélgettek.

A pápa kiemelte Törökország szerepét a konfliktusok lezárásában és az országot pozitív példaként hozta fel, ahol különböző vallások képesek békében, egymás mellett élni.

A törökországi látogatása során a pápa arra figyelmeztetett: a világon szokatlanul nagy számban tapasztalható véres konfliktusok az egész emberiség jövőjét veszélybe sodorják.

XIV. Leó pápa béketeremtésre sürgette a libanoni vezetőket

A béke és a megbékélés iránti megújult elkötelezettségre szólított fel vasárnap XIV. Leó pápa libanoni látogatásának kezdetén a háború és válság sújtotta országban – írja az MTI.

"Boldogok a béketeremtők, akik a békét választják akkor is, amikor a konfliktus könnyebbnek tűnik" – mondta a katolikus egyházfő a bejrúti államfői palotában Joseph Aun libanoni elnökkel tartott találkozóján.

XIV. Leó pápa, aki látogatásához a régió keresztényei megsegítésének reményét és a Közel-Kelet békés jövőjének reménységét fűzte, nagyra méltatta a libanoni nép állhatatosságát, hogy dacára a gazdasági nehézségeknek, a politikai instabilitásnak és az időnként fellángoló konfliktusoknak, újra és újra megtalálták az erőt magukban egy új kezdethez.

"Libanon ereje a népben van, amely sosem adja fel, s minden megpróbáltatást követően bátran emelkedik fel" – húzta alá.

A pápa rávilágított, hogy az ország ugyan különböző felkezetekből és kultúrákból áll, az, ami minden libanonit összeköt, az a remény közös nyelve. Ez az, ami az embereknek lehetővé teszi, hogy a megpróbáltatások ellenére, új életet tudjanak kezdeni.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy "vannak olyan személyes és kollektív sebek, amelyek gyógyulása éveket, néha egész nemzedékeket vesz igénybe" – mondta XIV. Leó.

Aun elnök azt hangsúlyozta, hogy Libanon "minden ember számára a szabadság és a méltóság földje", és egyedülálló rendszert biztosít a muszlimok és keresztények közötti együttéléshez. Felkérte egyben a pápát, hogy hívja fel a világ figyelmét az ország nehéz helyzetére.

A libanoni elnök kiemelte az ország geopolitikai jelentőségét is: túlélése előfeltétele a térségbéli béke, a reménység és a megbékélés létrejöttének.

izrael

palesztin állam

leó pápa

