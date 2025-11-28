ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Két pálcikaember labdázik egy gömbbel, amely úgy néz ki, mintha különböző méretű 100 eurós bankjegyek borítanák.
Nyitókép: Pixabay

Hamis euró a komáromi bolhapiacon

A rendőrség eljárást indított egy nő és két felnőtt gyereke ellen, akik a gyanú szerint hamis pénzzel fizettek Komáromban. A hamis pénzeket Kínából rendelték egy internetes kereskedés honlapján.

Bolhapiacot rendeztek a komáromi városi rendőrség épülete előtt, amin jelen volt egy 70 éves nő is, aki árusként érkezett.

Az idős nőt átverte egy 49 éves nő és két felnőtt gyereke, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a Temuról rendelt hamis pénzzel fizettek a bolhapiacon, egy taxisnak és az élelmiszerboltosnak is – írja a Paraméter.sk alapján az ATV.

Az anya csomagja 20 darab 100 eurós bankjegyet tartalmazott, a 22 éves lányáé és a 19 éves fiáé pedig négyszáz darab 20 és 100 eurós bankjegyet rejtett.

A gyanúsítottak összegyűrték a bankjegyeket, azt a látszatot keltve, hogy a pénz valódi.

A Szlovák Nemzeti Bank szakértői által bevizsgált bankjegyek az ötös besorolást kapták, ami azt jelenti, hogy a legrosszabb minőségűek.

A rendőrök 16 darab hamis bankjegyet foglaltak le, beleértve azokat is, amelyek forgalomba kerültek. A többit a nő és a gyerekei állítólag elégették.

