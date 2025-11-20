ARÉNA - PODCASTOK
Színes lézercsík vagy villámok a fekete ürességben.
Nyitókép: Getty Images/janiecbros

Jól szuperál a britek félelmetes lézerfegyvere – ráadásul „fillérekből”

Infostart / MTI

Nagy sebességű drónok megsemmisítésére alkalmas lézerfegyvert teszteltek sikerrel Nagy-Britanniában. A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a fegyverrendszert 2027-től telepítik a királyi haditengerészet hajóira.

A tárca beszámolója szerint a DragonFire (Sárkánytűz) elnevezésű lézerfegyver legutóbbi tesztjén, amelyet a skóciai Hebridák térségében végeztek, a fegyverrendszerrel 650 kilométeres óránkénti sebességgel repülő drónokat sikerült befogni, célba venni és lelőni.

A minisztérium szerint Nagy-Britanniában most először próbáltak ki ilyen nagy sebességű drónok megsemmisítésére alkalmas lézerfegyvert, és egész Európában is a brit fegyveres erők állítanak hadrendbe elsőként ilyen típusú, nagy erejű lézeres elhárítókapacitást.

A beszámoló szerint az új lézerfegyver pontosságára jellemző, hogy egy kilométernyi távolságból eltalálható vele egy egyfontos pénzérme.

A DragonFire a hagyományos rakétarendszereknél költséghatékonyabb védelmet nyújt a drónok ellen, mivel az ilyen fenyegetések elhárítására jelenleg használt rakéták egyenként több százezer fontos ára helyett a lézerfegyver egy-egy bevetése tíz font (4400 forint) körüli költséggel jár – áll a brit védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatásában.

A tárca szerint az új lézerfegyvert 2027-től – az eredetleg tervezett határidőnél öt évvel korábban – telepíteni lehet a brit királyi haditengerészet rombolóira.

A DragonFire gyártására a bit kormány 316 millió font (138 milliárd forint) értékű megbízást adott az MBDA hadiipari konzorciumnak.

A londoni védelmi minisztérium az utóbbi hónapokban több más új, élenjáró technológiával működő támadó és védelmi fegyverrendszer kifejlesztéséről is beszámolt.

Ezek közé tartozik a rádiófrekvenciás irányított energiafegyver (Radio Frequency Directed Energy Weapon, RFDEW) nevű rendszer, amelyet tavasszal próbáltak ki Wales nyugati térségében. A fegyver egyetlen bevetéssel egyszerre két drónrajt – összesen több mint száz drónt - tudott nyomon követni, célba venni és leszedni.

Az RFDEW-fegyverrendszer nagyfrekvenciájú rádióhullámokkal károsítja az ellenséges drónok kritikus fontosságú elektronikai részegységeit, így ezek az eszközök működésképtelenné válnak vagy lezuhannak.

(Címlapképünk illusztráció.)

