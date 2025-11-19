ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda
Olekszij Csernisov ukrán miniszterelnök-helyettes a Magnus Brunnerrel, az Európai Bizottság belügyekért és migrációs ügyekért felelõs tagjával az ukrajnai menekültek európai uniós jövõjérõl tartott brüsszeli sajtótájékoztatón 2025. június 4-én. A bizottság kiszámítható és közös európai utat javasol az Ukrajna elleni orosz háború elõl menekülõ ukránok számára az Európai Unióba.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Őrizetbe vették a volt ukrán miniszterelnök-helyettest

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága (VAKSZ) elrendelte Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes és egykori közösségi és területfejlesztési miniszter, a Naftohaz ukrán állami gázipari cég volt vezetőjének az őrizetbe vételét, ugyanakkor magas összegű óvadék letétbe helyezésének lehetőségét is biztosította – közölte az Ekonomicsna Pravda című ukrán lap az ukrán korrupcióellenes központra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint Csernisovot 60 napra, vagyis január 16-ig helyezték őrizet alá. A bíróság 51,6 millió hrivnya (407 millió forint) óvadékot állapított meg.

November 11-én Csernisovot vád alá helyezték, mint Timur Mindics üzletember korrupciós ügyének szereplőjét. Júniusban Csernisovot, még mint hivatalban lévő minisztert, szintén vád alá helyezték korrupció miatt. Abban az ügyben a bíróság óvadékot szabott ki rá.

A volt miniszter, aki tagadta, hogy köze lenne az Enerhoatom vállalat körüli korrupciós botrányhoz, a VAKSZ Youtube-csatornáján közvetített meghallgatáson megdöbbentőnek nevezte, hogy őrizetbe vették az új ügyben. „Ez a döntés számomra megdöbbentő, elég abszurdnak tartom” – jelentette ki Csernisov a tárgyalóteremben a történteket kommentálva.

A volt miniszter a Mindics lakásában készült felvételeken Che Guevara néven szerepel, felesége, Szvitlana pedig Professzor néven. A nyomozás szerint Csernisov feleségén keresztül Mindics csoportjától több mint 1,2 millió dollárt és csaknem 100 ezer eurót kapott készpénzben.

November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban.

