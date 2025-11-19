Őrizetbe vették a volt ukrán miniszterelnök-helyettest

A tájékoztatás szerint Csernisovot 60 napra, vagyis január 16-ig helyezték őrizet alá. A bíróság 51,6 millió hrivnya (407 millió forint) óvadékot állapított meg.

November 11-én Csernisovot vád alá helyezték, mint Timur Mindics üzletember korrupciós ügyének szereplőjét. Júniusban Csernisovot, még mint hivatalban lévő minisztert, szintén vád alá helyezték korrupció miatt. Abban az ügyben a bíróság óvadékot szabott ki rá.

A volt miniszter, aki tagadta, hogy köze lenne az Enerhoatom vállalat körüli korrupciós botrányhoz, a VAKSZ Youtube-csatornáján közvetített meghallgatáson megdöbbentőnek nevezte, hogy őrizetbe vették az új ügyben. „Ez a döntés számomra megdöbbentő, elég abszurdnak tartom” – jelentette ki Csernisov a tárgyalóteremben a történteket kommentálva.

A volt miniszter a Mindics lakásában készült felvételeken Che Guevara néven szerepel, felesége, Szvitlana pedig Professzor néven. A nyomozás szerint Csernisov feleségén keresztül Mindics csoportjától több mint 1,2 millió dollárt és csaknem 100 ezer eurót kapott készpénzben.

November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban.