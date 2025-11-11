ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen. A Kreml közölte, hogy Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól a dzsiddai amerikai-ukrán tárgyaláson megfogalmazott tűzszüneti javaslatról.
Nyitókép: MTI/EPA

Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

Az ukrán hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az energetikai szektorban. Érintett lehet Volodimir Zelenszkij korábbi üzlettársa és a jelenlegi igazságügyi miniszter is. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban elmondta: a hatóságok valószínűleg már a nyár elején tudomást szereztek arról, hogy a korrupcióellenes nyomozóiroda vizsgálódik az energetikai szférában, ezért került napirendre a korrupcióellenes hivatalok függetlenségét korlátozó törvény, amit végül vissza kellett vonnia az elnöknek.

Ukrajnában nagyszabású akciókat hajtottak végre a nyomozóhatóságok egy korrupciós hálózat ellen. A gyanúsítottak bűnszervezetet működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatokban. A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) tájékoztatása szerint „kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása”, különösen az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom esetében. Az első számú gyanúsított Volodimir Zelenszkij korábbi üzlettársa, Timur Mindics, aki elmenekült az országból.

Bendarzsevszkij Anton az InfoRádióban felidézte, hogy az ügyet felgöngyölítő NABU 2015-ben jött létre, és tizenöt hónapon keresztül végzett vizsgálatokat, nyomozásokat, lehallgatásokat ukrán energetikai vállalatoknál. A gyanú szerint a hálózat tagjai a profit 10-15 százalékát lefölözték az érintett cégek beszállítóitól. A posztszovjet térség szakértője megjegyezte, hogy jelenleg három olyan kulcsfontosságú terület van Ukrajnában, ahová rengeteg pénz áramlik: a védelmi ipar és a hadsereg, az infrastruktúra, valamint az energetika. Bizonyos, nagyobb befolyással rendelkező emberek pedig rengeteg pénzt kerestek korrupciós tevékenységük révén – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij egykori üzlettársához, Timur Mindicshez köthető ingatlanokban is tartottak házkutatást az ukrán korrupcióellenes hatóságok. Bendarzsevszkij Anton úgy fogalmazott, nehéz lenne letagadni, hogy az üzletember korábban mennyire közel állt Volodimir Zelenszkijhez, ugyanis együtt alapították a Kvartal 95 nevű produkciós céget, ami filmeket, rajzfilmeket, tévéműsorokat és sorozatokat készített, köztük A nép szolgája című televíziós sorozatot, amelyben még színészként Volodimir Zelenszkij az ukrán elnök szerepét játszotta.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója elmondta: Timur Mindics egy nagyon gazdag üzletember, aki a hírek szerint közel állt egy másik ukrán oligarchához, Ihor Kolomojszkijhoz. Utóbbi két éve vizsgálati fogságban van csalás és pénzmosás gyanúja miatt. Állítólag Timur Mindics az ő közreműködésével kontrollálta a Kvartal 95 stúdió működését.

Timur Mindics Volodimir Zelenszkij hatalomra kerülése után több fontos pozíciót is betöltött, így egyértelműen az elnökhöz kötik az ő felemelkedését.

A sajtóban keringő pletykák szerint Timur Mindics Volodimir Zelenszkij „pénztárosa” volt, Bendarzsevszkij Anton szerint azonban ezt nem lehet biztosan kijelenteni, mert soha nem erősítette meg egyik fél sem. Az orosz sajtó azonban rögtön „rárepült erre az ügyre, illetve magára az elnevezésre”, és terjeszteni kezdte rengeteg fórumon.

A nyomozók nemcsak Timur Mindicsnél, hanem Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter irodáiban is megjelentek. A politikus 2021 és 2025 között még az energiaügyi tárcát vezette, vagyis bőven volt rálátása és befolyása az energetikai szektorra. A szakértő viszont megjegyezte, hogy az ő érintettsége nem bizonyított a korrupciós ügyben. Jelen pillanatban annyi vehető biztosra, hogy az említett energetikai cégek vezetői, képviselői „elég masszívan benne voltak” a pénzek mozgatásában, illetve a közszféra befolyásolásában.

Bendarzsevszkij Anton kitért arra is, hogy Timur Mindics néhány órával a rajtaütések előtt elmenekült Ukrajnából, amiből arra lehet következtetni, hogy valahonnan információt kapott arról, mire készülnek a hatóságok. Ez már csak azért is felvet kérdéseket, mert jelenleg a háború miatt a 22 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát, Timur Mindics pedig 47 éves. A szakértő szerint

ezzel az üggyel és az elrendelt kivizsgálásokkal értelmet nyert az, hogy az ukrán hatóságok „miért próbálták meg ellehetetleníteni” a NABU-t az elmúlt hónapokban.

Mint fogalmazott, gyakorlatilag az ukrán hatalom ellenőrzése és irányítása alá próbálták vonni a független korrupcióellenes szervezetet.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója felidézte, hogy Volodimir Zelenszkij alá is írta a törvénytervezetet, de akkora volt a nemzetközi felháborodás, hogy alig egy héten belül visszakoznia kellett. A nyugat-európai partnerek főleg azt kifogásolták, hogy az ukrán hatóságok az új törvénnyel teljesen ellehetetlenítenék a korábban meghirdetett korrupcióellenes folyamatot, illetve az ukrán elnöknek igazából azért kellett visszavonulót fújnia, mert ha áldását adta volna az ukrán korrupcióellenes szervek függetlenségének korlátozására, akkor veszélybe kerülhettek volna a jövőbeli nyugati támogatások, segélyek.

Mindenesetre a hatóságok valószínűleg már a nyár elején tudomást szereztek arról, hogy a NABU vizsgálódik az energetikai szférában. A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda közlése szerint legalább 100, de akár 900 millió dolláros összeget is leemelhettek a hálózat tagjai a korrupciós ügyekben.

