2025. november 18. kedd Jenő
Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a pulpitushoz lép, hogy ismertesse a kormánya győzelmi tervét az ukrán parlament rendkívüli ülésén Kijevben 2024. október 16-án, az Ukrajna elleni orosz háború harmadik évében.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Őrület az ukrán parlamentben

Infostart / MTI

Botrányba fulladt az ukrán parlamentben két, a nemrég kirobbant korrupciós botrányba keveredett miniszter menesztéséről szóló szavazás kedden, miután ellenzéki képviselők elállták a házelnöki pódiumra vezető utat, és a voksolás helyett az egész kabinet lemondását követelték.

Az energetikai tárcát vezető Szvitlana Hrincsukkal és az igazságügyi tárca élén álló Herman Haluscsenkóval kapcsolatos szavazást Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás képviselői akadályozták meg, az egyik legnagyobb ellenzéki pártnak számító tömörülés több képviselője pedig táblákat tartott a magasba, a többi között "Mi a sötétség ára?" felirattal.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök ezt követően felfüggesztette az ülést, egy ellenzéki képviselő pedig a sajtónak azt mondta, szerdán várhatóan ismét megkísérlik a szavazást.

Az ukrán korrupcióellenes hivatal egy 100 millió dollár értékű, az energiaügyi tárca által irányított, állami atomenergia-társaság beszerzési szerződéseivel kapcsolatos kenőpénz ügyében indított vizsgálatot. Mostanáig két gyanúsítottat vettek őrizetbe, kettő esetében pedig megengedték, hogy szabadlábon védekezzenek. Közülük egy, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa, Timur Mindics a múlt héten elhagyta az országot.

A Midasz nevű művelet keretében már több házkutatást is tartottak, egyebek között Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál.

Az ügy nyomán Haluscsenkót felfüggesztették hivatalából, Hrincsuk pedig felajánlotta lemondását.

Mindkét miniszter ártatlanságát hangoztatja.

Képünk illusztráció.

