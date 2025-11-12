Korrupciós ügy – Azonnali minisztercsere az ukrán kormányban

Az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert - jelentette be szerdán Julija Szviridenko kormányfő az országban folyó korrupciós nyomozás kapcsán.

"Ma reggel rendkívüli kormányülést tartottunk. Úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük igazságügyi miniszteri tisztségéből" - derült ki a miniszterelnök Telegramon közzétett bejelentésből. Az igazságügyi miniszter feladatait Ljudmila Szuhak fogja ellátni, aki korábban a miniszter helyettese volt.