Julija Szviridenko újonnan megválasztott ukrán miniszterelnök beszél a parlament üléstermében 2025. július 17-én. Elődje, Denisz Smihal öt év szolgálat után távozik a kormányfői posztról, de a hírek szerint ő váltja Rustem Umerovot a védelmi miniszteri székben.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrij Neszterenko

Korrupciós ügy – Azonnali minisztercsere az ukrán kormányban

Infostart / MTI

„Ma reggel rendkívüli kormányülést tartottunk. Így döntöttünk.”

Az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert - jelentette be szerdán Julija Szviridenko kormányfő az országban folyó korrupciós nyomozás kapcsán.

"Ma reggel rendkívüli kormányülést tartottunk. Úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük igazságügyi miniszteri tisztségéből" - derült ki a miniszterelnök Telegramon közzétett bejelentésből. Az igazságügyi miniszter feladatait Ljudmila Szuhak fogja ellátni, aki korábban a miniszter helyettese volt.

