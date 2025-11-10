ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
A BBC brit közszolgálati rádió- és tévétársaság londoni székháza 2023. március 12-én. Az elõzõ napra a munkatársak sorozatos visszalépése miatt a BBC szinte összes sportmûsora mûsorvezetõ és stáb nélkül maradt, miután a BBC televízió március 10-én felfüggesztette Gary Lineker egykori angol válogatott labdarúgó mûsorvezetõi megbízatását. Ezt megelõzõen Lineker élesen bírálta a konzervatív párti brit kormány bevándorlási törvénytervezettét.
Botrány a BBC-nél: manipulálták Donald Trump beszédét

Infostart / MTI

Elnézést kért hétfőn Samir Shah, a BBC elnöke, amiért a brit közszolgálati médiatársaság Panorama című hírmagazinja manipulált változatban számolt be a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egy korábbi beszédéről.

Shah a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának küldött levelében elismerte: a szerkesztői beavatkozás nyomán az a benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök erőszakcselekményekre szólította volna fel híveit.

A botrány előzményeként a múlt héten kiderült, hogy a BBC-műsorban félrevezető módon szerkesztve közölték Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

