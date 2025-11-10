Botrány a BBC-nél: manipulálták Donald Trump beszédét

(Cikkünk frissül.)

Shah a londoni alsóház kulturális, média- és sportügyi bizottságának küldött levelében elismerte: a szerkesztői beavatkozás nyomán az a benyomás keletkezhetett, mintha az amerikai elnök erőszakcselekményekre szólította volna fel híveit.

A botrány előzményeként a múlt héten kiderült, hogy a BBC-műsorban félrevezető módon szerkesztve közölték Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.