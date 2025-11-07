ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Ijesztő számok: másfél fokkal van melegebb, mint az ipari forradalom idején

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Meteorológiai Világszervezet szerint rekordhőmérsékleteket mértek az elmúlt három évben.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) csütörtökön kiadott jelentése szerint 2025 lehet a második vagy a harmadik legmelegebb év az ipari forradalom óta.

Az előrejelzés azokon az adatokon alapszik, amelyeket a WMO hétfőn bemutat az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP30) a brazíliai Belémben.

A 2015-25-ös időszak a legmelegebb 11 év azóta, amióta 176 évvel ezelőtt elkezdték feljegyezni a mért hőmérsékleteket - közölte a genfi székhelyű szakosított ENSZ-szervezet. A WMO szerint 2023, a 2024 és 2025 volt a három legmelegebb esztendő. 2023 júniusától kezdve minden hónapban megdőltek a rekordok, kivéve az idei februárt.

Idén január és augusztus között az átlaghőmérsékletek 1,42 Celsius-fokkal voltak magasabbak, mint 1850 és 1900 között. Eddig 2024 volt a legmelegebb esztendő, 1,55 Celsius-fokkal melegebb, mint az ipari forradalomkori referenciaértékek

– közölte a WMO.

Az üvegházhatású gázok kibocsátása 2024-ben ismét rekordszintű volt és továbbra is növekszik. Az északi sarkvidéki jég jóval kevésbé nőtt a tél után, mint bármikor az adatok feljegyzése óta.

Noha különböző természeti jelenségek miatt a tengerszint emelkedése lassabb volt az idén, az emelkedés trendje folytatódik a WMO szerint.

