2025. november 4. kedd
Planet Earth viewed from space with city lights in Europe. World with sunrise. Conceptual image for global business or European communication technology, elements from NASA
Nyitókép: NicoElNino/Getty Images

Brutális számok érkeztek a Föld klímájáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ENSZ szerint az eddigi legsúlyosabb szintet érte el tavaly az üvegházhatású gázok kibocsátása a világon.

Az eddigi legsúlyosabb szintre, 57,7 milliárd tonnára nőtt a világban tavaly az üvegházhatású gázok kibocsátása, ami 2,3 százalékos növekedésnek felel meg az előző évhez képest – figyelmeztetett kedden kiadott jelentésében az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP).

Már nagyon valószínű, hogy nem teljesül a 2015-ös párizsi klímaegyezmény célkitűzése, miszerint a globális felmelegedés az iparosodás korai szakaszának szintjéhez képest nem haladhatja meg az 1,5 Celsius-fokot; sőt a hőmérséklet ebben az évszázadban akár 2,8 Celsius-fokkal is emelkedhet, ha nem vezetnek be gyors ellenintézkedéseket – jegyezték meg.

„További, gyorsabb és nagyobb mértékű gázkibocsátás-csökkentésre van szükség a túllépés minimalizálása, valamint az emberéletekben és a gazdaságokban okozott károk csökkentése érdekében, mert ezt a folyamatot nagyon nehéz lesz visszafordítani” – írták a jelentésben, kiemelve, hogy ha az Egyesült Államok valóban kilép a párizsi klímamegállapodásból, akkor a hőmérséklet további 0,1 fokkal emelkedhet.

A globális hőmérséklet azonban várhatóan abban az esetben is 2,3-2,5 Celsius-fokkal fog emelkedne, ha a párizsi megállapodás összes aláírója teljesítené 2035-re a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzéseit – áll a jelentésben. 2035-re 55 százalékos csökkentés elérése lenne szükséges a 2019-es szinthez képest ahhoz, hogy a melegedés csak 1,5 Celsius-fokos legyen, azonban még ha minden ország eléri is a jelenlegi célkitűzését, a várható csökkenés akkor is csak körülbelül 15 százalékot érhet el – tették hozzá. Úgy vélték, hogy az éghajlatváltozás elleni intézkedések felgyorsításához hiányzik a politikai akarat a nemzetközi közösségben.

Az UNEP adatai szerint tavaly Kína kibocsátása volt a legnagyobb, 15,6 milliárd tonnával, míg a második helyen az Egyesült Államoké volt 5,9 milliárd, a harmadikon Indiáé 4,4 milliárd, a negyediken az Európai Unióé 3,2 milliárd, az ötödiken pedig Oroszországé 2,6 milliárd tonnával.

A világ 20 legnagyobb gazdaságából álló országcsoport a teljes kibocsátás 77 százalékáért felelős, és az eddig végrehajtott intézkedéseknél ambiciózusabb cselekvést kért tőlük az UNEP.

Kezdőlap    Külföld    Brutális számok érkeztek a Föld klímájáról

ensz

klíma

üvegházhatású gázok

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
