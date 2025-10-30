ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.84
usd:
334.87
bux:
0
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kupac frissen kiásott piros burgonya.
Nyitókép: Unsplash

Elérkeztek a magyar burgonya végnapjai?

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A gyorsan változó éghajlat nagyon nem kedvez hazánk egyik alapvető élelmiszernövényének. Nem kizárt, hogy egy évtized múlva már csak import burgonyával találkozhatunk majd a boltokban.

Évtizedekkel ezelőtt még exportálták is Magyarországról a burgonyát, ma viszont már a hazai fogyasztás felét sem igen képes ellátni a termés, a trend pedig csak egyre romlik: ha nem változik semmi, egy-két évtized múlva sehol sem lehet természetes körülmények között burgonyát termeszteni hazánkban – írja az Index.

Magyar kutatók nemrég megvizsgálták, hogyan romlott a burgonya termeszthetősége és csökkent az össztermés az elmúlt évtizedekben, valamint előre vetítették, mikorra várható, hogy teljesen eltűnik a földekről.

Ugyan Magyarország a krumplitermesztés déli határán fekszik, a növény az elmúlt 200 évben kifejezetten kedvelte az itteni klímát. Azonban a 2000-es évek gyorsuló felmelegedése, különösen az egyre forróbb nyarak a jelek szerint megpecsételték a sorsát. Míg 2000 körül az ország nagy részén csupán néhány év számított túl melegnek, addig ma már az ellenkezője igaz: a tanulmány szerint a legtöbb helyen már csak ritkán adódnak burgonyatermesztéshez kedvező évek.

A legnagyobb visszaesést először az Észak-Alföld és Közép-Magyarország szenvedte el, így Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyékre helyeződtek át a fő termőkörzetek. De együtt is már csak fele annyit termesztenek, mint amennyit a 2000-es években egyedül Pest vármegye. Budapest kertes övezeteiben 2024-re például teljesen megszűnt a burgonyatermesztés. Ugyanakkor a Dél-Alföldön is már csak hűtőöntözés mellett lehetséges – hangsúlyozzák a tanulmány szerzői, az ELTE Meteorológiai és a MATE Agronómiai Tanszékek kutatói, Szabó Péter, Somfalvi-Tóth Katalin és Pongrácz Rita.

Emellett a kártevők is megteszik a magukét: a melegedő átlaghőmérséklettel és a nyári hőségek gyakoribbá válásával tartósan megtelepedtek a 2015-ben felbukkant burgonyamolyok.

A 2000-es évek elején még nagyjából 800 ezer tonna burgonyát takarítottak be itthon, mára ez a mennyiség a negyedére esett vissza. Tíz éve még a hazai fogyasztás közel 90 százalékát magyar krumpli adta, ma alig a felét. Annyira visszaesett a termesztés, hogy a magyar krumpli még tavaszig sem tart ki, már január végére vagy február közepére elfogy. 10-15 év múlva pedig várhatóan 20-25 százalékig zsugorodik a hazai termésű burgonya részaránya.

Pesszimista forgatókönyv esetén (ha minden úgy megy tovább, mint eddig) sehol sem lesz krumplitermesztésre alkalmas terület az országban, realista forgatókönyvné viszont ugyan a jelenlegi termőterületek többsége alkalmatlanná válik, ugyanakkor az ország egy kisebb részén még találhatók majd olyan területek, ahol a burgonya termesztése korlátozottan lehetséges marad, ám ehhez szükséges lenne, hogy jelentősen csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása és lassuljon a felmelegedés.

Kezdőlap    Gazdaság    Elérkeztek a magyar burgonya végnapjai?

mezőgazdaság

élelmiszer

klímaváltozás

növénytermesztés

eltűnés

burgonya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

A kormány döntött: az élelmiszer-ipari termékekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot 2026. február 28-ig meghosszabbítja, és december 1-től 14 élelmiszer-ipari termékkel kibővíti – jelentette be Gulyás Gergely. A miniszter reagált a legfrissebb GDP-adatokra is. Cikkünket percről percre frissítjük!
 

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Pokrovszk veszélyben, de Volodimir Zelensziij nem mond le területekről

Pokrovszk veszélyben, de Volodimir Zelensziij nem mond le területekről

Ukrajna kész tárgyalni a békéről – de nem hajlandó ezért előre területet feladni, ahogy azt Moszkva feltételül szabta. Volodimir Zelenszkij elnök kedden beszélt erről. Közben a fronton tovább éleződik, az oroszok pedig nukleáris torpedót teszteltek.
 

Elrendelte az atomfegyverek tesztelésének újrakezdését Donald Trump

Nagy bejelentést tett Donald Trump

"Moszkvát a földdel tesszük egyenlővé ha Oroszország támad" - közölte a belga védelmi miniszter

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem csak meghosszabbítja, ki is terjeszti a kormány az árrésstopot – Itt a lista!

Nem csak meghosszabbítja, ki is terjeszti a kormány az árrésstopot – Itt a lista!

Február végéig meghosszabbítja a kormány az árrésstopot, mely sikeres eszköz az infláció leszorításában – mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emellett decembertől további tizennégy termékkörre is kiterjeszti az intézkedést a kormány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban

Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban

Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

He says the US can sign a trade deal with China "pretty soon" while speaking aboard Air Force One.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 07:55
Újabb chipválság fenyeget, és ez újra recesszióba viheti Németországot
2025. október 30. 06:56
Csökkent a gáz átlagára az EU-ban
×
×
×
×